快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

貓咪叼玩具找鏟屎官陪玩 看到床上已經有其他貓「表情瞬間心碎」

消息人士：美海岸防衛隊兵力不足 暫難扣押委油輪

中央社／ 華盛頓／倫敦24日綜合外電報導

美國官員與熟悉內情人士對路透社表示，美國海岸防衛隊正等待增援部隊抵達，之後才可能嘗試登船，扣押一艘他們從21日開始持續追緝的委內瑞拉相關油輪

⭐2025總回顧

這艘經海事組織確認名為「貝拉一號」（Bella 1）的委內瑞拉相關油輪，目前拒絕讓美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）登船，意味相關任務可能將交由僅有的兩支專業小組之一、也就是「海上安全反應小組」（Maritime Security Response Teams）執行。

該小組具備在此類情況下登船的能力，包括從直升機垂降登船。

這場持續數日的追逐行動，凸顯川普政府亟欲扣押委內瑞拉附近受制裁的油輪，主要執行單位海岸防衛隊卻資源有限的狀況。

不同於美國海軍，海岸防衛隊具有執行執法行動的權限，包括登船檢查及扣押受到美國制裁的船隻。

川普本月稍早下令，對所有進出委內瑞拉、受到制裁的油輪實施「封鎖」，這是華盛頓加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓的最新舉措。

近幾週海岸防衛隊已在委內瑞拉附近扣押兩艘油輪，在首次扣押行動（12月10日）後，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發布一段45秒影片，顯示兩架直升機接近船隻，並有身穿迷彩服的武裝人員垂降登船。

監管海岸防衛隊的國土安全部20日在社群媒體發布貼文，畫面顯示海岸防衛隊隊員似乎正待在「福特號」（Gerald Ford）航空母艦上，準備出發扣押「世紀號」（Centuries）油輪，這是美國登船扣押的第2艘船。

不具名美國官員表示，當時在福特號上的海岸防衛隊人員隸屬海上安全反應小組，但距離「貝拉一號」過遠，無法執行登船行動。

曾任海岸防衛隊成員、現任海事安全公司DryadGlobal 執行長的蘭斯倫（Corey Ranslem）表示：「受過這類登船行動訓練的隊伍數量非常有限。」

記者請國土安全部對此發表看法，尚未獲得回應，路透社也無法確定是否還有其他原因導致海岸防衛隊尚未扣押該船。

政府最終也可能選擇不登船扣押。

美國 油輪 委內瑞拉

延伸閱讀

巴西警告美國對委軍事行動違國際法 憂川普干預大選

油輪遭扣庫存大量增加 委內瑞拉痛批美國勒索

美施壓委國 油價應聲漲

委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢！美國海岸防衛隊加勒比海展開追逐戰

相關新聞

「曬女兒」操作過頭？金正恩父女太親暱 傳引北韓內部反感

北韓國家領導人金正恩近日不僅攜妻子李雪主與女兒金主愛一同出席地方工廠竣工典禮，還首度帶著金主愛前往被稱為「白頭血統聖地」...

美前亞太助卿董雲裳：川習明年或會面4次 有助抑制突發負面事件發生

前美國國務院代理亞太助卿董雲裳在陸媒《澎湃新聞》25日發布的專訪中表示，美中元首或許會在2026年舉行多達4次會晤，這對...

影／英王妃凱特癌後現身！與夏洛特公主鋼琴二重奏慶耶誕

英國肯辛頓宮表示，凱特王妃與女兒夏洛特公主合奏一首節日鋼琴二重奏。這段表演於24日播出，作為年度耶誕禮拜的一部分，活動主...

社群言論反猶挺納粹…澳洲取消英男簽證 下場曝光

美國針對打擊網路仇恨與假消息的歐洲公民祭出簽證禁令，遭到歐洲聯盟、法國及德國譴責，歐盟24日並稱有可能「迅速且果斷地回應...

中俄在安理會聯手 批美恐嚇、侵略委內瑞拉

俄羅斯和中國23日在聯合國安全理事會發言，批美國對委內瑞拉施加軍事與經濟壓力，指美國「恐嚇」委內瑞拉。

普亭致金正恩新年賀電 盛讚兩國友誼堅定

北韓中央通信社（KCNA）昨天報導，俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）在致北韓領導人金正恩的新年賀電中，盛讚兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。