快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

普亭致金正恩新年賀電 盛讚兩國友誼堅定

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（右）、北韓領袖金正恩（左）。美聯社資料照
俄羅斯總統普亭（右）、北韓領袖金正恩（左）。美聯社資料照

北韓中央通信社（KCNA）昨天報導，俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）在致北韓領導人金正恩的新年賀電中，盛讚兩國擁有「牢不可破的友誼」。

⭐2025總回顧

法新社報導，在上週送達平壤的這封信中，普亭讚揚北韓士兵協助莫斯科對抗烏克蘭的作戰行動，並表示這證明兩國間「患難與共的戰鬥同袍情」。

南韓與西方情報機構估計，北韓在2024年向俄羅斯派遣超過1萬名士兵，主要部署在庫斯克地區（Kursk），並提供砲彈、飛彈及遠程火箭系統。

根據北韓中央通信社，普亭寫道：「北韓人民軍士兵英勇投入解放被占領庫斯克地區的戰鬥，以及隨後北韓工兵在俄羅斯領土上的活動，清楚證明雙方牢不可破的友誼。」

他還說，去年6月他訪問平壤期間簽署的「全面戰略合作夥伴關係歷史性條約」，在「我們的共同努力下」，各項條款均已獲得落實。

該協定包含共同防禦條款，承諾若任何一方遭受武裝侵略，另一方將立即提供軍事支援。

普亭表示，平壤與莫斯科的緊密關係將「有助於建立多極化世界的公正秩序」。

南韓情報機構估計，約有2000名被派往支援俄羅斯的北韓士兵陣亡。北韓直到今年4月才證實，曾派遣部隊支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並承認有士兵在戰鬥中陣亡。

自此之後，金正恩親自接見為俄羅斯在俄烏戰爭中戰死的士兵家屬，並對他們「難以承受的痛苦」致哀。

北韓 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

金正恩批美韓核潛艦計畫 視察飛彈試射與核潛艦工程

金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

帶女兒金朱愛同行！金正恩揭幕北韓豪華度假村 專家分析背後算盤

相關新聞

影／英王妃凱特癌後現身！與夏洛特公主鋼琴二重奏慶耶誕

英國肯辛頓宮表示，凱特王妃與女兒夏洛特公主合奏一首節日鋼琴二重奏。這段表演於24日播出，作為年度耶誕禮拜的一部分，活動主...

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

美國總統川普在10月亞太經合會（APEC）峰會前夕訪問南韓，獲南韓總統李在明致贈新羅王國天馬塚金冠複製品，並獲頒南韓最高...

相差不到一個百分點！川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 對手拒絕認輸

中美洲國家宏都拉斯選務部門於當地時間24日下午宣布，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統...

普亭致金正恩新年賀電 盛讚兩國友誼堅定

北韓中央通信社（KCNA）昨天報導，俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）在致北韓領導人金正恩的新年賀電中，盛讚兩...

高市早苗接見小室哲哉等藝術創作者！網見照笑翻：魔王大人出現

日本首相高市早苗12月22日在首相官邸與歌手菅生健人、饒舌歌手Awich、小室哲哉、搖滾樂團聖飢魔II的主唱小暮閣下、藝術家村上隆，以及動畫電影導演押井守等多名內容產業代表交流。小暮閣下的造型引起不少注意，成為網絡焦點。

金正恩批美韓核潛艦計畫 視察飛彈試射與核潛艦工程

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩昨天在靠近東部海岸的一處發射場監看一枚長程地對空飛彈試射，並視察一處核潛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。