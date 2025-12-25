高市早苗接見小室哲哉等藝術創作者！網見照笑翻：魔王大人出現
日本首相高市早苗12月22日在首相官邸與歌手菅生健人、饒舌歌手Awich、小室哲哉、搖滾樂團聖飢魔II的主唱小暮閣下、藝術家村上隆，以及動畫電影導演押井守等多名內容產業代表交流。小暮閣下的造型引起不少注意，成為網絡焦點。
高市早苗在社交網站X（前稱Twitter）上稱：「今天上午，我與小暮閣下、小室哲也、Awich、菅生健人、押井守、村上隆等藝術家和創作者，以及在國內外傳播以獨特視角表達日本及日本文化、生活方式和價值觀的藝術家和創作者們，還有支持他們活動的各種內容產業人士，在首相官邸進行會談。」
今朝は官邸に、デーモン閣下、小室哲哉さん、Ａwichさん、こっちのけんとさん、押井守さん、村上隆さんをはじめ、日本や日本人の文化、生活、価値観などを優れた感性で表現したコンテンツを国内外に発信されているアーティストやクリエーターの皆様、そして、そのご活躍を支えるコンテンツ産業界の皆様… pic.twitter.com/A0009uN2ux— 高市早苗 (@takaichi_sanae) December 22, 2025
她稱，自己和與會者坦誠地交換意見，就內容產業相關問題進行熱烈討論，例如人才的獲取與培養、吸引拍攝地、拓展海外市場以及打擊盜版。
高市早苗表示：「我與其他國家領導人互致問候時，經常聽到他們對日本內容（包括動漫、音樂和電影）表現出濃厚的興趣和深入的了解，我相信日本內容完全有能力在世界舞台上競爭。」
小暮閣下的造型成為話題，有網友指「我以為只是一個普通的會議，沒想到魔王大人突然出現了」，也有網友笑稱「一張可以在喜劇節目中使用的照片」。
