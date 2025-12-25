高市早苗接見小室哲哉等藝術創作者！網見照笑翻：魔王大人出現

快訊

香港01／ 撰文：洪怡霖
日本首相高市早苗12月22日在首相官邸與歌手菅生健人、饒舌歌手Awich、小室哲哉、搖滾樂團聖飢魔II的主唱小暮閣下、藝術家村上隆，以及動畫電影導演押井守等多名內容產業代表交流。小暮閣下的造型引起不少注意，成為網絡焦點。

高市早苗在社交網站X（前稱Twitter）上稱：「今天上午，我與小暮閣下、小室哲也、Awich、菅生健人、押井守、村上隆等藝術家和創作者，以及在國內外傳播以獨特視角表達日本及日本文化、生活方式和價值觀的藝術家和創作者們，還有支持他們活動的各種內容產業人士，在首相官邸進行會談。」

她稱，自己和與會者坦誠地交換意見，就內容產業相關問題進行熱烈討論，例如人才的獲取與培養、吸引拍攝地、拓展海外市場以及打擊盜版。

高市早苗表示：「我與其他國家領導人互致問候時，經常聽到他們對日本內容（包括動漫、音樂和電影）表現出濃厚的興趣和深入的了解，我相信日本內容完全有能力在世界舞台上競爭。」

小暮閣下的造型成為話題，有網友指「我以為只是一個普通的會議，沒想到魔王大人突然出現了」，也有網友笑稱「一張可以在喜劇節目中使用的照片」。

高市早苗談中日關係：對與華溝通持開放態度　盼盡早會晤特朗普

歐洲最美公主Leonor完成首次單獨飛行　預計2026年結束軍訓入大學

文章授權轉載自《香港01》

高市早苗

