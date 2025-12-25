快訊

影／英王妃凱特癌後現身！與夏洛特公主鋼琴二重奏慶耶誕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。美聯社
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。美聯社

英國肯辛頓宮表示，凱特王妃與女兒夏洛特公主合奏一首節日鋼琴二重奏。這段表演於24日播出，作為年度耶誕禮拜的一部分，活動主軸則是慶祝「各種形式之愛」。

CNN報導，肯辛頓宮在聲明中指出，英國電視觀眾於平安夜看到凱特王妃與夏洛特公主呈現這段「特別音樂時刻」。這段鋼琴演出於上周在溫莎城堡預先錄製，曲目為蘇格蘭製作人庫珀（Erland Cooper）創作的《Holm Sound》。聲明補充說，這首作品是母女倆「喜歡在家一起彈奏」的曲子。

庫珀為母親創作此曲，反映「自然、連結與團聚」等價值觀，凱特與夏洛特合奏的影片則作為「耶誕團聚」（Together at Christmas）音樂會的開場片段。

「耶誕團聚」由凱特主持，於倫敦西敏寺舉行，並於每年12月24日在英國播出。肯辛頓宮聲明指出，今年的活動於5日在西敏寺拍攝，重點表彰來自英國各地「奉獻或自願付出時間陪伴他人，領導能使社區成員凝聚的倡議，或向身邊的人提供協助」的人士。

聲明也提到，凱特自2021年起首次主持這項活動，旨在表彰新冠疫情高峰期間，對地方社區產生重大影響的人士。自2024年被診斷出癌症以來，凱特已逐步恢復王室職務，並於同年9月宣布完成化療，表示「正盡力維持無癌狀態」。

