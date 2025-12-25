法英14國譴責以色列 反對約旦河西岸擴建猶太屯墾區

快訊

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

法國、英國與德國等14個國家今天發布聲明，譴責以色列近日批准在被佔領的約旦河西岸（West Bank）興建新的猶太人屯墾區。

綜合法新社和路透報導，根據法國外交部發布的聯合聲明，「包括比利時、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利、冰島、愛爾蘭、日本、馬爾他、荷蘭、挪威、西班牙及英國等國，我們譴責以色列安全內閣批准在被佔領的約旦河西岸設立19處新屯墾區的決定。」

聲明指出，「我們重申，明確反對任何形式的併吞行為以及擴大屯墾政策。」

以色列極右派財政部長史莫特里奇（BezalelSmotrich）21日宣布，當局已核准這些屯墾計畫，表示此舉是在防止巴勒斯坦國成立。

14國聲明強調，這樣的單方面行動「違反國際法」，並在調停者努力推動加薩停火協議第二階段之際，可能破壞脆弱的停火局面。

這些國家呼籲以色列「撤回這項決定，並停止擴建屯墾區」。

14國重申，「基於兩國方案，將堅定不移地致力於全面、公正且持久性和平…讓以色列與巴勒斯坦這兩個民主國家能在和平與安全下比鄰而居」。

以色列在1967年的一場戰爭後佔領約旦河西岸。

不包括1967年被以色列佔領和併吞的東耶路撒冷，目前約50多萬名以色列人居住在約旦河西岸，也有約300萬名巴勒斯坦人居住於此。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天在社群平台X發文駁斥外國政府聲明，表示相關決定是為了因應以色列面臨的安全威脅。

他表示：「外國政府無權限制猶太人居住在以色列土地上，任何這樣的呼籲在道德上都是錯誤的，對猶太人具有歧視性。」

