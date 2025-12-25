訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與南韓總統李在明10月29日在南韓國立慶州博物館舉行的儀式上握手，並接受韓方致贈金冠和無窮花大勳章。美聯社
美國總統川普與南韓總統李在明10月29日在南韓國立慶州博物館舉行的儀式上握手，並接受韓方致贈金冠和無窮花大勳章。美聯社

美國總統川普在10月亞太經合會（APEC）峰會前夕訪問南韓，獲南韓總統李在明致贈新羅王國天馬塚金冠複製品，並獲頒南韓最高級的無窮花大勳章。韓聯社報導，川普日前接受南韓新任駐美大使康京和正式呈遞國書時，回贈一把特別設計的「白宮鑰匙」。

南韓總統室秘書室長姜勳植24日在個人臉書公開這把「白宮金鑰匙」的照片，並透露川普接見康京和時，特別向李在明致以問候。川普表示，10月訪韓時獲贈非常珍貴的禮物，因此希望為李在明總統準備一份特別的回禮，並直言他「很喜歡」李在明，稱兩人「達成最佳的合作關係」。

根據轉述，從姜勳植公開的照片中可見，裝有金鑰匙的木盒盒蓋外側印有川普的簽名，內側則是白宮圖案，鑰匙上刻著「白宮鑰匙」（KEY TO THE WHITE HOUSE）。

姜勳植指出，這把鑰匙由川普親自為特別貴賓設計，獲贈者包括以色列總理內唐亞胡、日本前首相麻生太郞、特斯拉執行長馬斯克和葡萄牙葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等人。他表示，期盼這分別具象徵意義的禮物，能成為韓美關係牢不可破的象徵，政府也將持續推動韓美同盟向前發展。

鑰匙 川普 南韓 李在明 美國 白宮

