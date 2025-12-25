金正恩批美韓核潛艦計畫 視察飛彈試射與核潛艦工程
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩昨天在靠近東部海岸的一處發射場監看一枚長程地對空飛彈試射，並視察一處核潛艦建設工程。
KCNA報導，這次試射目的在於評估北韓發展新型高空飛彈的戰略技術，這枚飛彈成功在200公里高空摧毀目標。
報導指出，金正恩也視察另一處地點的建設工程，此處正在建造一艘排水量8700噸、可發射地對空飛彈的核動力潛艦，但未說明他視察的具體地點及日期。
KCNA指出，這項潛艦計畫是北韓執政黨推動的五大國防發展重點政策之一，目的在實現海軍現代化。
金正恩表示，在「當前世界絕非和平」的情勢下，全力發展核能力以及推動海軍現代化是必要且不可避免。
金正恩還說，南韓與美國達成協議推動核潛艦發展計畫，將進一步加劇朝鮮半島緊張局勢，並對國家安全構成風險，迫使他必須採取行動。
