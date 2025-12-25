巴西警告美國對委軍事行動違國際法 憂川普干預大選

快訊

中央社／ 聖保羅24日專電
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。歐新社
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。歐新社

巴西近來在外交與政治上同時面臨挑戰，一方面，魯拉政府在國際舞台上批評美國委內瑞拉的軍事行動；另一方面，國內也擔心美國總統川普可能在2026年巴西大選中施加影響。

巴西政府近日在聯合國安理會發言，指控美國於委內瑞拉周邊的軍事行動違反「聯合國憲章」，並呼籲立即停止。BBC巴西新聞網23日報導，巴西駐聯合國大使達內塞（Sérgio Danese）強調，美國在委內瑞拉附近集結軍力並宣布海上封鎖，破壞拉丁美洲的和平與法治。他呼籲美國與委內瑞拉展開「真誠且不受脅迫的對話」，並表示巴西願意在雙方同意下提供協助。

同時，巴西國內也出現對美國政治影響的擔憂。根據「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）同一天的報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府評估，美國總統川普（Donald Trump）可能在2026年巴西大選中施加影響。巴西官員指出，美國過去曾在阿根廷、宏都拉斯等國採取類似策略，因此巴西擔心外部力量介入將加劇國內左右分裂。

不過，美巴關係近期也出現修復跡象。巴西新聞網站Poder360在22日的報導指出，美國駐巴西大使館日前發布影片，國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調雙邊關係正走在「積極軌道」。他透露川普與魯拉已進行兩次電話交談，並在貿易領域取得進展。美國也取消部分自巴西出口商品的高額關稅，顯示雙邊經貿合作正在改善。

Poder360引述專家學者的分析指出，巴西當前面臨外交與政治的兩難：一方面在國際舞台上批評美國軍事行動，展現獨立自主姿態；另一方面又在經貿上加強合作，試圖緩解雙邊緊張。隨著2026年總統、國會大選逼近，美國的角色可能既是合作夥伴，也是潛在干預者，凸顯巴西政治局勢的複雜性。

