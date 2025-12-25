快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

人權組織通報地中海移民船難116死 待官方核實

中央社／ 羅馬24日專電

平安夜傳出移民悲歌，地中海救援熱線「警報電話」（Alarm Phone）今天表示，據報有一艘載著117名移民的船隻在海上翻覆，僅1人在北非突尼西亞獲救。目前義大利海警單位尚未確認這起事故。

⭐2025總回顧

專門接聽遇險移民電話的「警報電話」組織發布書面聲明表示，19日接獲通報，有一艘移民船18日從利比亞港口Zuwara（祖瓦拉）出發，該組織多次嘗試用衛星電話聯繫這艘移民船未果。

「警報電話」指出，12月21日晚間，該組織收到消息，突尼西亞漁民在一艘木船上發現1名倖存者，此人表示自己2天前從祖瓦拉出發，是船難唯一倖存者。

「警報電話」表示，根據倖存者描述，該船出發僅幾個小時後，天氣就急劇惡化，風速高達每小時40公里。由於倖存者狀態非常虛弱，還無法說明事故詳細經過，這名倖存者被漁民送往突尼西亞的一家醫院。

「警報電話」指出，利比亞和突尼西亞海岸警衛隊都表示，這2天沒有拯救任何人上岸，近日天氣惡劣，尤其18至19日夜間根本無法出海，這段期間也沒有任何來自利比亞的移民船抵達義大利南境蘭佩杜薩島（Lampedusa），因此目前這起意外事故尚未獲得官方單位證實。

突尼西亞 移民 警報

延伸閱讀

華郵：倉庫改建收容所 川普擬像快遞包裹遣返移民

怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民

美加碼鼓勵移民自願離境 津貼3倍跳至9.5萬元

反移民浪潮下的矛盾現實…技術工人短缺 為何富裕國家要遏制勞工移民

相關新聞

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

美國總統川普在10月亞太經合會（APEC）峰會前夕訪問南韓，獲南韓總統李在明致贈新羅王國天馬塚金冠複製品，並獲頒南韓最高...

相差不到一個百分點！川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 對手拒絕認輸

中美洲國家宏都拉斯選務部門於當地時間24日下午宣布，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統...

美最新「中國軍力報告」 共軍能對美構成直接安全威脅

彭博資訊報導，美國國防部廿三日晚間發表「二○二五年版中國軍力報告」指出，中國正處於「歷史性軍事擴張」，解放軍在多個領域有...

影／英王妃凱特癌後現身！與夏洛特公主鋼琴二重奏慶耶誕

英國肯辛頓宮表示，凱特王妃與女兒夏洛特公主合奏一首節日鋼琴二重奏。這段表演於24日播出，作為年度耶誕禮拜的一部分，活動主...

金正恩批美韓核潛艦計畫 視察飛彈試射與核潛艦工程

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩昨天在靠近東部海岸的一處發射場監看一枚長程地對空飛彈試射，並視察一處核潛...

巴西警告美國對委軍事行動違國際法 憂川普干預大選

巴西近來在外交與政治上同時面臨挑戰，一方面，魯拉政府在國際舞台上批評美國在委內瑞拉的軍事行動；另一方面，國內也擔心美國總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。