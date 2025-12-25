快訊

張文犯案動機？ 哥哥給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

川普欽點宏都拉斯候選人阿斯夫拉當選總統 美國務卿表歡迎

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普支持的親台宏都拉斯國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天經確認當選總統。美國國務卿盧比歐對此表示歡迎，並稱這將有助於遏止非法移民。

⭐2025總回顧

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）今天發布總統選舉正式結果，宣布阿斯夫拉當選總統。川普先前曾表態支持阿斯夫拉，稱兩人可以合作打擊毒品販運。川普還揚言，若阿斯夫拉落選，將削減對宏都拉斯的援助。

盧比歐（Marco Rubio）發表聲明指出：「我們期待與他（阿斯夫拉）即將上任的政府合作，推動雙邊與區域安全合作，終止非法移民進入美國，並強化兩國之間的經濟聯繫。」

宏都拉斯11月30日就已舉行總統大選，但期間因各種因素導致開票緩慢。在歷經漫長的開票程序後，盧比歐呼籲各方尊重「已確認的選舉結果」，使當局得以迅速確保政權和平轉移。

宏都拉斯 美國

延伸閱讀

華郵：倉庫改建收容所 川普擬像快遞包裹遣返移民

40分鐘扭轉逆局？陳立武如何改變川普態度 「讓英特爾再次偉大」

宏都拉斯總統大選重新計票 傳最快24日公布當選人

緩和氣氛？美延後對中晶片加徵關稅 專家分析川普顧及「2原因」

相關新聞

美最新「中國軍力報告」 共軍能對美構成直接安全威脅

彭博資訊報導，美國國防部廿三日晚間發表「二○二五年版中國軍力報告」指出，中國正處於「歷史性軍事擴張」，解放軍在多個領域有...

俄中安理會聯手 批美恐嚇委國

俄羅斯和中國廿三日在聯合國安全理事會發言，批美國對委內瑞拉施加軍事與經濟壓力，指美國「恐嚇」委內瑞拉。

讚台宏有邦交「比現在好百倍」　阿斯夫拉主打親民

宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由親台候選人阿斯夫拉勝出。這位67歲政壇老將選前曾直言，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好...

宏都拉斯選委會宣布 國家黨阿斯夫拉當選總統

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）今天發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（NasryAsfura...

美限制歐盟前執委簽證 控逼社媒審查

美國川普政府廿三日對一名歐盟前執委和另外四人祭出簽證限制，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點。法國總...

美媒曝：美增派特戰部隊進駐加勒比海

華爾街日報廿三日獨家引述美國官員與開源航班追蹤數據報導，美國本周已將大量特種作戰飛機、部隊與裝備調往加勒比海地區，為華府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。