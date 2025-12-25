川普欽點宏都拉斯候選人阿斯夫拉當選總統 美國務卿表歡迎

美國總統川普支持的親台宏都拉斯國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天經確認當選總統。美國國務卿盧比歐對此表示歡迎，並稱這將有助於遏止非法移民。

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）今天發布總統選舉正式結果，宣布阿斯夫拉當選總統。川普先前曾表態支持阿斯夫拉，稱兩人可以合作打擊毒品販運。川普還揚言，若阿斯夫拉落選，將削減對宏都拉斯的援助。

盧比歐（Marco Rubio）發表聲明指出：「我們期待與他（阿斯夫拉）即將上任的政府合作，推動雙邊與區域安全合作，終止非法移民進入美國，並強化兩國之間的經濟聯繫。」

宏都拉斯11月30日就已舉行總統大選，但期間因各種因素導致開票緩慢。在歷經漫長的開票程序後，盧比歐呼籲各方尊重「已確認的選舉結果」，使當局得以迅速確保政權和平轉移。