宏都拉斯選委會宣布 國家黨阿斯夫拉當選總統

中央社／ 德古西加巴24日綜合外電報導
宏都拉斯總統大選，國家黨候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）當選總統。（美聯社）

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）今天發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）當選總統。

宏都拉斯「新聞報」（La Prensa）引述宏國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。

現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬的左派執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（RixiMoncada）獲得70萬6266票，得票率19.19%。

宏國選委會將於12月30日前發布正式的最終票數。

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，但期間因各種因素導致開票緩慢。

宏都拉斯這次大選受各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

這次宏國大選另一最受矚目議題，就是美國總統川普揚言，若他所支持的阿斯夫拉落選，將會削減對宏都拉斯援助。

至於同一天舉行的國會選舉，結果很早就底定，國家黨與自由黨兩大親台在野黨在128席國會合計取得90席，超過2/3修憲門檻。

宏都拉斯 得票率

