奈及利亞東北大城清真寺驚傳爆炸 至少7名信徒喪生

中央社／ 奈及利亞邁杜古利24日綜合外電報導

奈及利亞反聖戰士民兵領袖柯洛（Babakura Kolo）告訴法新社，奈及利亞東北部大城邁杜古利（Maiduguri）一座清真寺今天發生爆炸，造成7名信徒喪生。

邁杜古利是奈及利亞東北部波諾州（Borno State）首府，波諾州長年受到聖戰組織「博科聖地」（BokoHaram）及其分支「伊斯蘭國西非省」（Islamic StateWest Africa Province）的叛亂威脅，但該市多年未發生重大攻擊。

柯洛指出，這起事件疑似為炸彈攻擊，迄今沒有武裝團體宣稱犯案。

奈及利亞 伊斯蘭國 炸彈

