美限制歐盟前執委簽證 控逼社媒審查

美國川普政府廿三日對一名歐盟前執委和另外四人祭出簽證限制，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點。法國總統馬克宏和歐盟反批美國採取「恐嚇」手段，破壞歐洲數位主權。

川普政府反對歐盟「數位服務法」。該法意在打擊仇恨言論、錯誤資訊及假訊息，但華府認為這項法律扼殺言論自由，並讓美科技企業付出代價。川普政府本月稍早公布的「國家安全戰略」還指責歐洲領導層審查言論自由，打壓對歐移民政策反對聲音。

美國國務卿魯比歐表示，這次實施簽證禁令的五人「曾主導組織行動，脅迫美國平台審查、去營利化，並打壓他們反對的美國觀點」。

這次被美國制裁的最知名人物是法國前企業主管布勒東，他在二○一九年至二○二四年擔任歐盟內部市場事務執行委員，也是「數位服務法」主要推手。這波簽證禁令也針對歐洲「對抗網路仇恨中心」等非營利組織的四名主管。

法新社報導，歐盟本月稍早以違反「數位服務法」廣告透明度和用戶認證真實性相關規定為由，對科技大亨馬斯克的Ｘ開罰，美國政府隨即加強對歐盟規範的攻擊力道。

法國總統馬克宏以嚴厲措辭譴責美國這項簽證禁令。他在X上寫道：「這些措施等同於恐嚇和脅迫，旨在破壞歐洲數位主權。歐盟的數位法規是由歐洲議會和理事會經過民主程序通過。這些法規適用於歐洲內部，旨在確保平台之間的公平競爭，不針對任何第三國。歐盟數位空間的規則，不應由歐洲以外的任何力量決定。」歐盟委員會發言人說，如有必要將迅速採取行動，捍衛監管自主權。