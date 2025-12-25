聽新聞
美媒曝：美增派特戰部隊進駐加勒比海

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國空軍一架C-17「環球霸王III型」運輸機20日從波多黎各龐塞市的梅塞迪塔國際機場起飛。路透
美國空軍一架C-17「環球霸王III型」運輸機20日從波多黎各龐塞市的梅塞迪塔國際機場起飛。路透

華爾街日報廿三日獨家引述美國官員與開源航班追蹤數據報導，美國本周已將大量特種作戰飛機、部隊與裝備調往加勒比海地區，為華府在委內瑞拉可能採取的軍事行動提供更多選項。

美國總統川普近日持續升高對委內瑞拉強人領袖馬杜洛的施壓力道，下令封鎖進出該國的受制裁油輪，宣布周邊空域應視同關閉，同時也未排除對該國發動空襲的可能性。川普廿二日表示：「我們已經組成了一支龐大的艦隊，是我們有史以來最大，也是迄今在南美洲規模最大的艦隊。」

談及在委內瑞拉進行地面打擊的可能性時，川普說：「我們很快將在地面上啟動同樣的計畫。」

一名官員透露，至少十架供特戰部隊使用的ＣＶ–22「魚鷹」式傾轉旋翼機，已於廿二日晚間自新墨西哥州的坎農空軍基地飛抵該地區。航班追蹤數據則顯示，同一天有Ｃ–17運輸機分別自史都華堡與坎貝爾堡陸軍基地飛抵波多黎各。另一名美國官員證實，軍事人員與裝備是由飛機運送。

報導指出，坎農基地是美國空軍二七特種作戰聯隊的駐地，美國陸軍第一六○特種作戰航空團及一○一空降師則駐紮於坎貝爾堡，第七十五遊騎兵團第一營駐紮於史都華堡的杭特陸軍機場。

第二七特種作戰聯隊與第一六○特種作戰航空團受過訓練，可支援高風險的滲透與撤離任務，並提供近距離空中支援與地面作戰支援。陸軍遊騎兵則受過奪取機場的訓練，並在精準的擊殺或逮捕任務中，為海豹六隊或三角洲部隊等特種部隊提供安全保障。

美國空軍退役中將、現為航太智庫米契爾航太研究所所長德普圖拉表示：「他們正在部署部隊以採取行動」。他認為，調動這類軍事資產意味著政府已選定一條行動路線，「剩下的問題是，究竟要達成什麼？」

白宮與國防部未回應詢問。目前尚不清楚這些飛機載運何種類型的部隊與裝備。負責拉丁美洲美軍事務的美國南方司令部發言人拒絕回答具體部隊調動相關問題。

