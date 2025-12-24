因加薩戰火沉寂2年 伯利恆湧入數千人洋溢耶誕氣氛

中央社／ 伯利恆24日綜合外電報導

今天是平安夜，數千人湧入約旦河西岸伯利恆市的馬槽廣場。在經歷兩年被戰爭陰霾籠罩的沉悶耶誕後，攜家帶眷的民眾加上現場的音樂及裝飾，帶來亟需的耶誕慶祝氣息。

⭐2025總回顧

美聯社報導，在以色列與統治加薩走廊（GazaStrip）的巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）作戰期間，伯利恆（Bethlehem）的巨型耶誕樹消失無蹤。

今天它再度矗立，俯瞰數百名著裝整齊的童軍組成遊行隊伍，以風笛演奏耳熟能詳的耶誕樂曲。

基督徒相信耶穌誕生於伯利恆。在過去兩年加薩戰爭期間，當地取消耶誕慶祝活動，僅以極少裝飾、燈飾及節日活動低調過節。

羅馬天主教樞機主教皮扎巴拉（PierbattistaPizzaballa）在傳統的耶路撒冷至伯利恆遊行中，拉開耶誕慶祝序幕，他呼籲讓這個耶誕節「充滿光明」。

皮扎巴拉是耶路撒冷拉丁禮宗主教，他在穿越耶路撒冷與伯利恆分隔牆時表示：「經歷兩年黑暗後，我們需要光明。」

抵達馬槽廣場（Manger Square）後，皮扎巴拉表示，他帶著加薩基督徒社群的問候前來，他21日曾在當地舉行耶誕前彌撒。

皮扎巴拉對著廣場上數以千計的基督徒與穆斯林說：「我們所有人決定成為光明，伯利恆的光是世界的光。」

儘管今天節慶氣氛濃厚，但加薩戰爭已嚴重衝擊以色列占領下的約旦河西岸（West Bank），特別是伯利恆。根據當地政府說法，這座以穆斯林為主的城市有8成左右的居民靠觀光相關產業維生。

今天在現場慶祝的人以當地居民為主，群眾當中只有少數外國人。

不過，一些居民表示，隨著境內觀光活動慢慢回溫，他們開始注意到些微變化，希望這些跡象預告了伯利恆賴以維生的國際觀光客即將回流。

職業為導遊的伯利恆居民賈卡曼（GeorgetteJackaman）已經兩年多沒有工作，她說：「今天是個快樂的日子，充滿希望的日子，也是這裡恢復正常生活的起點。」

「大家都很絕望，但熬過兩年後，每個人都渴望慶祝。」

加薩走廊 羅馬 戰爭

延伸閱讀

耶誕金喜在黃博！搶拍金磚耶誕樹吃鬆餅 聽Podcast抽好禮

耶誕、跨年、元旦大型活動維安 警政署成立緊急應變小組

嘉縣興中國小耶誕美展登場 藝術與雙語交織校園感動

魏如萱耶誕前夕放火！比基尼照突襲　小21歲男友Ian按讚力挺

相關新聞

美最新「中國軍力報告」 共軍能對美構成直接安全威脅

彭博資訊報導，美國國防部廿三日晚間發表「二○二五年版中國軍力報告」指出，中國正處於「歷史性軍事擴張」，解放軍在多個領域有...

美媒曝：美增派特戰部隊進駐加勒比海

華爾街日報廿三日獨家引述美國官員與開源航班追蹤數據報導，美國本周已將大量特種作戰飛機、部隊與裝備調往加勒比海地區，為華府...

俄中安理會聯手 批美恐嚇委國

俄羅斯和中國廿三日在聯合國安全理事會發言，批美國對委內瑞拉施加軍事與經濟壓力，指美國「恐嚇」委內瑞拉。

哈瑪斯攻擊以色列 前幕僚稱：內唐亞胡指示規避安全破口責任

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的一名前親信幕僚表示，在2023年10月哈瑪斯襲擊以色列南部，...

泰國、柬埔寨協商邊境爭端 4天會談盼終結致命衝突

金邊當局表示，柬埔寨與泰國官員今天在邊境檢查站展開為期4天的會談，目標是協商結束致命衝突

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」 李在明要求打擊大陸漁船非法捕撈

韓媒報導，南韓總統李在明23日要求海洋警察廳有力應對大陸漁船在南韓專屬經濟區（EEZ）內展開的非法捕撈活動，他提及，應大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。