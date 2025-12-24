烏干達大選將至 星鏈衛星網路服務遭限制進口惹議
烏干達將於明年1月15日舉行全國大選，在距今不到一個月的時間，烏干達政府對「星鏈」（Starlink）衛星網路設備及類似裝置的進口祭出限制措施，引發外界對網路封鎖的擔憂。
⭐2025總回顧
「星鏈」是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的衛星網路服務公司。
法新社報導，烏干達總統穆塞維尼（YoweriMuseveni）執政40年，將尋求連任，目前面臨以歌手身分起家的反對派政治人物、現年43歲的威恩（BobiWine，本名卡尤拉尼 Robert Kyagulanyi）的挑戰。
現年81歲的穆塞維尼自1980年代推翻獨裁政權上台，但外界批評他愈發專制。反對陣營在這次大選選舉期間屢遭打壓，威恩的競選團隊多次遭攻擊。
烏干達通訊委員會昨天發布公函，警告不能非法進口未獲政府許可的衛星通訊設備。公函中指出：「委員會特別關切便利低軌衛星連接的設備進口，如Starlink等。」
2021年烏干達大選前夕，政府以國家安全為由，提前一天實施網路封鎖。
根據烏干達12月19日發布的一份內部備忘錄，海關總長指示，進入該國的Starlink設備必須經穆塞維尼之子、烏干達人民國防軍參謀總長凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）批准才能放行。
溫恩在社群平台X上抨擊這項禁令，直指「政權已陷入恐懼」。他質疑：「為什麼他們如此害怕人民在選舉過程中 ...（連上網路）？」
泛非人權捍衛者阿邁德（Mwanase Ahmed）告訴法新社，這項公告「非常令人擔憂」，也明顯顯示大選期間將實施網路封鎖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言