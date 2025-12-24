烏干達大選將至 星鏈衛星網路服務遭限制進口惹議

中央社／ 烏干達康培拉23日綜合外電報導

烏干達將於明年1月15日舉行全國大選，在距今不到一個月的時間，烏干達政府對「星鏈」（Starlink）衛星網路設備及類似裝置的進口祭出限制措施，引發外界對網路封鎖的擔憂。

⭐2025總回顧

「星鏈」是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的衛星網路服務公司。

法新社報導，烏干達總統穆塞維尼（YoweriMuseveni）執政40年，將尋求連任，目前面臨以歌手身分起家的反對派政治人物、現年43歲的威恩（BobiWine，本名卡尤拉尼 Robert Kyagulanyi）的挑戰。

現年81歲的穆塞維尼自1980年代推翻獨裁政權上台，但外界批評他愈發專制。反對陣營在這次大選選舉期間屢遭打壓，威恩的競選團隊多次遭攻擊。

烏干達通訊委員會昨天發布公函，警告不能非法進口未獲政府許可的衛星通訊設備。公函中指出：「委員會特別關切便利低軌衛星連接的設備進口，如Starlink等。」

2021年烏干達大選前夕，政府以國家安全為由，提前一天實施網路封鎖。

根據烏干達12月19日發布的一份內部備忘錄，海關總長指示，進入該國的Starlink設備必須經穆塞維尼之子、烏干達人民國防軍參謀總長凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）批准才能放行。

溫恩在社群平台X上抨擊這項禁令，直指「政權已陷入恐懼」。他質疑：「為什麼他們如此害怕人民在選舉過程中 ...（連上網路）？」

泛非人權捍衛者阿邁德（Mwanase Ahmed）告訴法新社，這項公告「非常令人擔憂」，也明顯顯示大選期間將實施網路封鎖。

烏干達 網路 衛星通訊

延伸閱讀

泰國大選將開跑 泰自豪黨推阿努廷為唯一總理參選人

宏都拉斯總統大選重新計票 傳最快24日公布當選人

緬甸軍政府推動大選 國際批評美化軍事統治

為何遲遲不辦大選？政局亂投票難 烏憂俄搞小動作

相關新聞

哈瑪斯攻擊以色列 前幕僚稱：內唐亞胡指示規避安全破口責任

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的一名前親信幕僚表示，在2023年10月哈瑪斯襲擊以色列南部，...

泰國、柬埔寨協商邊境爭端 4天會談盼終結致命衝突

金邊當局表示，柬埔寨與泰國官員今天在邊境檢查站展開為期4天的會談，目標是協商結束致命衝突

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」 李在明要求打擊大陸漁船非法捕撈

韓媒報導，南韓總統李在明23日要求海洋警察廳有力應對大陸漁船在南韓專屬經濟區（EEZ）內展開的非法捕撈活動，他提及，應大...

恐襲陰霾 歐洲聖誕市集「警」張升級 德多地設路障、專人看守

聖誕節將至，溫馨的聖誕市集是歐洲許多地方的傳統，然而在數次聖誕市集遇襲的陰影下，各地紛紛加強警力，以往的歡樂氣氛略顯黯淡...

金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

北韓領導人金正恩日前出席平安北道龜城市醫院竣工典禮，南韓獨立媒體「Sand Times」調查，金正恩現場視察長達九個小時...

紐時：軍方和AI廠共同弱點 高度仰賴中國大陸電池

紐約時報23日分析，俄烏戰爭重新定義戰爭型態，軍事策略專家指出，以後武裝部隊將需要數百萬顆電池，做為無人機、雷射以及無以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。