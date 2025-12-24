哈瑪斯攻擊以色列 前幕僚稱：內唐亞胡指示規避安全破口責任

中央社／ 耶路撒冷24日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。圖／美聯社
以色列總理內唐亞胡。圖／美聯社

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的一名前親信幕僚表示，在2023年10月哈瑪斯襲擊以色列南部，造成慘重傷亡後不久，內唐亞胡指示他思考如何讓總理規避這次安全破口的責任。

⭐2025總回顧

美聯社報導，內唐亞胡前發言人費德斯坦（EliFeldstein）目前因涉嫌向媒體洩漏機密資訊而面臨審判，他22日晚間接受以色列公共廣播公司（Kan）新聞頻道的長篇專訪時，做出這項爆炸性指控。

外界批評者多次指責內唐亞胡拒絕承擔這場以色列史上傷亡最慘重襲擊的責任。然而，關於內唐亞胡在事發後最初幾天的行為，外界知之甚少，而總理本人也一貫抗拒進行獨立國家調查。

費德斯坦接受Kan電視台訪問時表示，2023年10月7日襲擊後，他收到的「第一個任務」就是壓制要求究責的聲音。

「他問我：『新聞在講什麼？大家是不是還在談責任？』他要我想一個說法，可以抵消外界針對總理是否已承擔責任的媒體風暴。」

他補充，內唐亞胡當時看起來「相當驚慌」。費德斯坦表示，之後還有內唐亞胡核心圈內人士告訴他，所有聲明都不要出現「責任」這個詞。

2023年10月7日，哈瑪斯領導的武裝分子在以色列南部殺害約1200人，並帶走251名人質返回加薩。以色列隨即對加薩發動毀滅性戰爭，根據加薩衛生部數據，已造成加薩近7萬1000名巴勒斯坦人喪生。該部門未區分平民或戰鬥人員，但表示約有一半死者為婦女與兒童。

據以色列希伯來媒體報導，內唐亞胡辦公室反駁這場專訪為「一連串子虛烏有、老調重彈的指控，來自一名明顯懷有私利，試圖將責任推卸給他人的人」。

費德斯坦的說法，是他被控向德國小報洩漏機密軍事資訊，以改善內唐亞胡在去年八月加薩6名人質遇害事件後的公眾形象後提出。

此外，費德斯坦也是「卡達門」（Qatargate）醜聞的嫌疑人之一，他和另一名內唐亞胡親信幕僚被指在為總理工作期間收受來自卡達的資金。

以色列 加薩 內唐亞胡 哈瑪斯

延伸閱讀

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

從世足到環月！2026年5件大事值得關注 美國會控制權爭奪戰入列

國際刑事法院拒停止調查加薩戰爭罪 美再制裁兩法官

以色列刺殺哈瑪斯二把手 加薩停火協議搖搖欲墜

相關新聞

哈瑪斯攻擊以色列 前幕僚稱：內唐亞胡指示規避安全破口責任

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的一名前親信幕僚表示，在2023年10月哈瑪斯襲擊以色列南部，...

泰國、柬埔寨協商邊境爭端 4天會談盼終結致命衝突

金邊當局表示，柬埔寨與泰國官員今天在邊境檢查站展開為期4天的會談，目標是協商結束致命衝突

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」 李在明要求打擊大陸漁船非法捕撈

韓媒報導，南韓總統李在明23日要求海洋警察廳有力應對大陸漁船在南韓專屬經濟區（EEZ）內展開的非法捕撈活動，他提及，應大...

恐襲陰霾 歐洲聖誕市集「警」張升級 德多地設路障、專人看守

聖誕節將至，溫馨的聖誕市集是歐洲許多地方的傳統，然而在數次聖誕市集遇襲的陰影下，各地紛紛加強警力，以往的歡樂氣氛略顯黯淡...

金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

北韓領導人金正恩日前出席平安北道龜城市醫院竣工典禮，南韓獨立媒體「Sand Times」調查，金正恩現場視察長達九個小時...

紐時：軍方和AI廠共同弱點 高度仰賴中國大陸電池

紐約時報23日分析，俄烏戰爭重新定義戰爭型態，軍事策略專家指出，以後武裝部隊將需要數百萬顆電池，做為無人機、雷射以及無以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。