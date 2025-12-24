歐洲人打擊網路仇恨遭美拒發簽證 歐盟、法國、德國齊譴責

快訊

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

美國針對打擊網路仇恨與假消息的歐洲公民祭出簽證禁令，遭到歐洲聯盟、法國德國譴責，歐盟今天並稱有可能「迅速且果斷地回應」這種「不合理的措施」。

法新社報導，美國國務院昨天宣布將拒發簽證給前歐盟執委布勒東（Thierry Breton）及另外4人，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點。

對此，歐盟執委會發言人表示，「強烈譴責美國這項決定」，並指「言論自由是歐洲的基本權利，以及與美國在民主世界共享的核心價值」。

路透社報導，這名發言人還說，歐盟有權規範經濟活動，已要求華府就相關措施提供進一步資訊，且「若有必要，我方將迅速且果斷地回應，捍衛我們的監管自主權，抵抗不合理的措施」。

法國籍的布勒東曾任法國財政部長，在2019至2024年擔任歐盟內部市場事務執行委員，是這次制裁對象中最具代表性的人士。他是歐盟數位服務法（DSA）主要推手之一，這項劃時代法律旨在提升網路安全，但引來美方不滿。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X表示，美方新措施「等同於恐嚇及脅迫，意圖破壞歐洲的數位主權」。

他表示，數位服務法經過民主程序審議通過，目的是「確保平台間公平競爭，並未針對任何第三國，同時也要確保線下非法行為在網路上同樣違法」。

布勒東則在X平台上發文稱：「麥卡錫式的獵巫行動又回來了嗎？」

「請記住：我們的民選機構歐洲議會（EuropeanParliament）有9成議員以及27個成員國一致通過這項數位服務法。致我們的美國朋友：審查不在你們以為的地方。」

除了布勒東，德國非營利組織HateAid兩名創辦人霍登貝格（Anna-Lena von Hodenberg）和巴隆（Josephine Ballon）、英國反假訊息與仇恨言論組織「全球假訊息指數」（Global Disinformation Index）創辦人梅爾佛（Clare Melford）、「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）英籍執行長阿邁德（Imran Ahmed）也在制裁名單上。

德國司法部表示，兩位德國倡議者獲得政府「支持與聲援」，對他們實施簽證禁令讓人無法接受。

德國司法部的聲明還提到，HateAid支援遭受不法數位仇恨言論影響的人，「任何人把此事形容成審查，都是在曲解我們的憲法體系」，德國及歐洲境內數位空間的規則不由華府決定。

美國最新簽證禁令很可能加劇華府與部分歐洲國家之間在言論自由、國防、移民、極右翼政治、貿易、俄烏戰爭等議題上日益擴大的分歧。

