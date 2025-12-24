泰國大選將開跑 泰自豪黨推阿努廷為唯一總理參選人

快訊

中央社／ 曼谷24日專電

泰國看守政府領導人阿努廷今天被所屬政黨、泰自豪黨推舉為總理參選人，將角逐明年2月登場的大選。阿努廷表示，若連任，重要官員將會留任。根據最新民調顯示，泰自豪黨的支持度在主要政黨中排名第2。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）副主席、泰國政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）今天證實，黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）將作為該黨在明年2月8日大選中的唯一總理參選人。

報導稱，阿努廷表示，若該黨組成下一屆政府，看守政府中的財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）、外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）和商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）將會留任。

曼谷郵報指出，這三人之前曾被傳出將與阿努廷一同成為總理參選人。依規定，泰國政黨在大選中最多可提名三名總理候選人。

泰國民族報（The Nation）今天報導，針對政黨僅推舉一名總理參選人是否存在風險，席里蓬並不擔憂，並表示泰自豪黨在2023年大選中也採取同樣的策略。他指出，政黨並未設定具體國會席次目標，但首次在全國所有選區都推出參選人。

泰自豪黨在2023年大選中名列第三，後來加入由為泰黨（Pheu Thai）領導的執政聯盟，直至2025年6月才退出。

泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）8月因通話錄音洩漏事件遭解職後，阿努廷與人民黨（People's Party）達成協議，9月出任總理。但該協議後來破裂，阿努廷12月中解散國會，使大選時程提前至2月。

泰國民族報指出，人民黨黨魁納塔彭（NatthaphongRuengpanyawut）誓言，該黨議員將不再支持阿努廷。納塔彭曾為該黨之前支持阿努廷擔任總理向支持者道歉。

據泰國國立發展管理學院（National Institute ofDevelopment Administration, NIDA）最新民調，人民黨和泰自豪黨總理參選人支持度分居第一與第二，但有近半數受訪者仍未做決定。

根據該民調，政黨支持度也是由人民黨以26.25%居冠，泰自豪黨則以10.05%居次。

人民黨11月宣布推舉3名總理參選人，分別為呼聲最高的黨魁納塔彭、副主席希里甘雅（SirikanyaTansakun）和維拉育特（VeerayoothKanchoochat）。

