泰國、柬埔寨協商邊境爭端 4天會談盼終結致命衝突
金邊當局表示，柬埔寨與泰國官員今天在邊境檢查站展開為期4天的會談，目標是協商結束致命衝突。
⭐2025總回顧
法新社報導，這場會談原定於泰國尖竹汶府（Chanthaburi）舉行，但因金邊要求將地點改至中立場域，使得會議一度面臨取消風險。
不過，柬埔寨政府隨後發布兩國國防代表團在一間簡單布置會議室的合照，並宣布會談正式展開，目的是「確保停止敵對行動」、恢復穩定並「促成儘速恢復正常」。
官員表示，兩國長期存在的邊界爭端12月再度爆發，打破先前的停火協議，已造成逾40人死亡，約100萬人流離失所。
談判預計將持續到27日，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）向記者表示，曼谷「非常希望這場會議能取得正面成果」。
曼谷先前曾要求金邊率先宣布停火，並在邊境合作掃除地雷。
儘管跨境衝突持續發生，柬埔寨內政部本週仍表示，「樂觀期待泰方在落實停火方面展現誠意」。
這場衝突源於兩國800公里邊界的殖民時代劃界爭議，以及分布於邊境的多處古廟遺跡歸屬問題。
自12月7日以來，雙方互指對方挑起新一輪戰火，並互相控訴攻擊平民。在此之前，雙方在7月發生為期5天的衝突，造成數十人死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言