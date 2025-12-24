泰國、柬埔寨協商邊境爭端 4天會談盼終結致命衝突

快訊

中央社／ 曼谷24日綜合外電報導
金邊當局表示，柬埔寨與泰國官員今天在邊境檢查站展開為期4天的會談，目標是協商結束致命衝突。圖／歐新社
金邊當局表示，柬埔寨與泰國官員今天在邊境檢查站展開為期4天的會談，目標是協商結束致命衝突。圖／歐新社

金邊當局表示，柬埔寨泰國官員今天在邊境檢查站展開為期4天的會談，目標是協商結束致命衝突

法新社報導，這場會談原定於泰國尖竹汶府（Chanthaburi）舉行，但因金邊要求將地點改至中立場域，使得會議一度面臨取消風險。

不過，柬埔寨政府隨後發布兩國國防代表團在一間簡單布置會議室的合照，並宣布會談正式展開，目的是「確保停止敵對行動」、恢復穩定並「促成儘速恢復正常」。

官員表示，兩國長期存在的邊界爭端12月再度爆發，打破先前的停火協議，已造成逾40人死亡，約100萬人流離失所。

談判預計將持續到27日，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）向記者表示，曼谷「非常希望這場會議能取得正面成果」。

曼谷先前曾要求金邊率先宣布停火，並在邊境合作掃除地雷。

儘管跨境衝突持續發生，柬埔寨內政部本週仍表示，「樂觀期待泰方在落實停火方面展現誠意」。

這場衝突源於兩國800公里邊界的殖民時代劃界爭議，以及分布於邊境的多處古廟遺跡歸屬問題。

自12月7日以來，雙方互指對方挑起新一輪戰火，並互相控訴攻擊平民。在此之前，雙方在7月發生為期5天的衝突，造成數十人死亡。

