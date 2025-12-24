宏都拉斯總統大選重新計票 傳最快24日公布當選人

快訊

中央社／ 德古西加巴24日綜合外電報導

宏都拉斯3個多星期前舉行總統大選，昨天人工重新計票接近尾聲，國家選委會表示將宣布勝選者，但未訂定公布日期。川普力挺的候選人所屬政黨則稱，最快可能在今天公布。

法新社報導，在統計完99.2%的選票後，美國總統川普（Donald Trump）支持的保守派候選人、現年67歲的商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以些微差距領先同為保守派的72歲電視名人納斯拉亞（SalvadorNasralla）。

這次大選的投票日為11月30日，結果卻遲遲未出爐，導致國內氣氛緊張。而計票進度緩慢，選舉違規與舞弊的說法隨之而來。

這次選舉有將近2800份計票單出現疑慮並進行重新計票，經過數百名選務人員及政治代表逐一檢查，最終結果將決定誰是贏家。

國家選舉委員會（National Electoral Council）昨天表示，將「以目前為止掌握的資料」宣布勝選者，但未訂定宣布日期。

阿斯夫拉所屬的國家黨（National Party）則表示，最早可能在今天公布結果。而按照目前計票結果，阿斯夫拉僅以不到1個百分點的差距領先納斯拉亞。

選舉委員會最遲需在12月30日前宣布當選人。

上週，左翼執政黨自由重建黨（LIBRE Party）的數千名支持者在首都德古西加巴示威，抗議他們認為的「選舉舞弊」。一名士兵在示威過程中受傷，而前一天警方在驅散另一場類似抗議時也造成8人受傷。

就在選舉前夕，川普出人意料地赦免前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。他是阿斯夫拉所屬國家黨的成員，因毒品販運罪在美國服45年刑期。

葉南德茲是被宏都拉斯引渡到美國受審，他堅稱自己是因為推行保守政策，被前美國總統拜登（JoeBiden）的政府誣陷。

各界普遍認為，川普赦免葉南德茲，與他打擊拉丁美洲毒販的行動相互矛盾。

川普同時公開力挺阿斯夫拉，表示雙方能「聯手對抗毒品共產主義者（narcocommunist）」。他還警告說，阿斯夫拉微幅領先的局面若在計票時翻盤，將會「付出慘痛代價」。

