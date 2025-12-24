快訊

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

AI也能吃下肚？SK海力士與韓小七合推HBM玉米脆片 三周狂賣20萬包

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
SK海力士與7-11聯名推出HBM玉米脆片，上市三周狂賣200多萬包。網路圖片
SK海力士與7-11聯名推出HBM玉米脆片，上市三周狂賣200多萬包。網路圖片

南韓記憶體晶片大廠SK海力士與7-11聯名推出HBM蜂蜜香蕉風味玉米脆片，上市才短短三周，銷量已超越20萬包。該產品以輕鬆幽默的方式致敬高頻寬記憶體（HBM），HBM搖身一變成為「Honey（蜂蜜）」、「Banana（香蕉）」與「Mat（韓文風味）」的縮寫。

⭐2025總回顧

SK海力士與7-11在24日表示，這款HBM玉米脆片自11月26日上市後，迄今三周已賣出約20多萬包，頭10萬包在九天內銷售一空、第二批生產的10萬包也迅速售罄，促使廠商額外增產。

這款蜂蜜香蕉風味玉米脆片做成半導體晶片的形狀，咀嚼後會傳出淡淡的香蕉巧克力味道，外包裝上則印有SK海力士半導體主題的卡通角色。

SK海力士與7-11非比尋常的跨界合作，使這款零食掀起網友熱議。網友戲稱：「吃下它後，腦子會像AI一樣運作嗎？」「這會植入HBM晶片嗎？」7-11官方行動App的數據顯示，該款零食在15日至21日的搜尋次數，較上市首周跳增50%。此外，來自7-Eleven與SK海力士相關社群貼文，累計瀏覽次數已突破300萬。

值得注意的是，這款零食在SK海力士主要辦公據點周邊的銷售表現特別亮眼。距離SK海力士利川園區約500公尺、同時位於員工宿舍範圍內的7-11利川SK門市，創下全國銷售第一的成績。該門市不僅設置專屬陳列區，甚至還直接將整箱產品送進利川辦公室。

SK海力士形容，這項企畫是前所未有的品牌溝通嘗試，目的是讓半導體技術更貼近大眾。該公司指出：「對許多人而言，半導體似乎相當遙遠，但零食卻是人人都能輕鬆接觸的體驗。我們希望透過零食的『味道』來表現科技。」

零食 7-11 半導體

延伸閱讀

12GB RAM價格飆漲180%！蘋果長約1月將到期 iPhone恐大漲價

涉嫌外流DRAM技術給大陸長鑫存儲 南韓起訴前三星員工等10人

三星HBM銷售旺 員工有賞

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

相關新聞

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」 李在明要求打擊大陸漁船非法捕撈

韓媒報導，南韓總統李在明23日要求海洋警察廳有力應對大陸漁船在南韓專屬經濟區（EEZ）內展開的非法捕撈活動，他提及，應大...

恐襲陰霾 歐洲聖誕市集「警」張升級 德多地設路障、專人看守

聖誕節將至，溫馨的聖誕市集是歐洲許多地方的傳統，然而在數次聖誕市集遇襲的陰影下，各地紛紛加強警力，以往的歡樂氣氛略顯黯淡...

金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

北韓領導人金正恩日前出席平安北道龜城市醫院竣工典禮，南韓獨立媒體「Sand Times」調查，金正恩現場視察長達九個小時...

紐時：軍方和AI廠共同弱點 高度仰賴中國大陸電池

紐約時報23日分析，俄烏戰爭重新定義戰爭型態，軍事策略專家指出，以後武裝部隊將需要數百萬顆電池，做為無人機、雷射以及無以...

中國大陸網軍滲透！媒體揭北京在菲律賓發動輿論戰

菲律賓媒體Rappler上週六（12月20日）報導，有一家網路行銷公司InfinitUs Marketing Solutions據稱受託於中國駐菲使館，利用「專職的鍵盤軍隊」，滲透菲律賓人的日常網路對話。

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

南韓中央日報24日報導，北韓國家領導人金正恩首次攜女兒金主愛，一同前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。