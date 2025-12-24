俄羅斯拚10年內在月球設核電廠 支援探測及國際合作

快訊

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯聯邦太空總署署長巴卡諾夫。圖／歐新社
俄羅斯聯邦太空總署署長巴卡諾夫。圖／歐新社

在全球各主要國家爭相探索地球唯一的天然衛星月球之際，俄羅斯計劃在未來10年內於月球建造核電廠，為其月球太空計畫及俄中國際科研站提供能源。

路透社報導，自前蘇聯太空人加加林（YuriGagarin）於1961年成為第1位進入太空的人類以來，俄羅斯一直以自己為太空探索領域的領先國而自豪。但在近幾十年來，俄羅斯已逐漸落後於美國，且日益被中國超越。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）發布聲明表示，計劃在2036年前於月球建設電力設施，並已與航太企業拉沃契金協會（Lavochkin Association）簽署合約。

Roscosmos說，這座電廠將為俄羅斯的月球計畫提供動力，包括月球車、天文台，以及俄中國際月球科研站的基礎設施。

俄羅斯聯邦太空總署表示：「這項計畫是建立永久運作科學月球站的重要一步，也代表從一次性任務走向長期月球探索計畫。」

Roscosmos並未明確指出這座電廠將採用核能，但聲明中說，參與的機構包括俄羅斯國營核子企業（Rosatom），以及俄羅斯頂尖的核能研究機構庫查托夫研究所（Kurchatov Institute）。

俄羅斯聯邦太空總署署長巴卡諾夫（DmitryBakanov）在6月時曾表示，該機構目標之一就是在月球上設置核能發電廠，並探索有地球「姊妹星」之稱的金星。

俄羅斯 核能

