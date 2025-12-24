利比亞參謀總長遇墜機命喪土耳其 當局尋獲黑盒子

快訊

中央社／ 哈伊馬納24日綜合外電報導
一架私人飛機從土耳其首都安卡拉起飛不久後墜毀，包括利比亞參謀總長在內，機上人員全數罹難。圖／路透社
一架私人飛機從土耳其首都安卡拉起飛不久後墜毀，包括利比亞參謀總長在內，機上人員全數罹難。圖／路透社

一架私人飛機土耳其首都安卡拉起飛不久後墜毀，包括利比亞參謀總長在內，機上人員全數罹難。土耳其當局今晨已尋獲飛機的通話記錄器及飛行資料記錄器（即黑盒子）。

路透社報導，土耳其總統通訊辦公室主任杜蘭（Burhanettin Duran）表示，格林威治標準時間23日17時17分，這架達梭（Dassault）獵鷹50（Falcon 50）型噴射機從安卡拉的埃森博阿機場（Esenboga Airport）起飛，準備前往利比亞首都的黎波里，隨即於17時33分向塔台通報因電力系統故障引發緊急狀況。

杜蘭表示，塔台引導飛機回頭，朝埃森博阿機場航行，並啟動緊急措施，飛機卻在17時36分從雷達消失並失去聯繫，當時飛機正在下降準備著陸。相關單位持續調查墜機原因。

法新社報導，土耳其安全人員在鄰近安卡拉的哈伊馬納區（Haymana）找到飛機殘骸，內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在現場對記者表示，已尋獲這架飛機的通話記錄器（voice recorder）及飛行資料記錄器（flight data recorder）。

他說：「相關單位已著手對這些設備進行檢查與評估。」

利比亞參謀總長哈達德（Mohammed al-Haddad）中將及另外4名助手，結束與土耳其軍方官員在安卡拉的會談後，正準備返回的黎波里。包含3名機組人員，飛機上一共有8人。

耶里卡亞指出，罹難者遺體還留在飛機殘骸所在區域。他補充道，一支由22人組成的利比亞代表團已抵達安卡拉。

利比亞官員曾表示，這架噴射機是在馬爾他租借及註冊的，調查人員將調查飛機所有權及紀錄。

哈達德自2020年8月起擔任利比亞參謀總長，由當時的總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）任命。

利比亞目前分裂為兩方，一方是由總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）領導、獲聯合國（UN）承認的的黎波里政府，另一方則為利比亞東部由指揮官哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的政府。

2011年，利比亞長期領導人格達費（MoamerKadhafi）遭北大西洋公約組織（NATO）支持的起義者推翻並槍殺後，這個北非國家自此陷入分裂狀態。

土耳其與聯合國支持的的黎波里政府關係密切，提供經濟及軍事援助，雙方人員交流頻繁。

不過，土耳其近期也與利比亞東部政權接觸，情報局長卡林（Ibrahim Kalin）8月曾在利比亞港市班加西（Benghazi）與哈夫塔會面。

