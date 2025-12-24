結束17年流亡 孟加拉反對黨領袖拉曼將返國

快訊

中央社／ 達卡24日綜合外電報導

身為孟加拉長期執政家族的繼承人、同時也是該國最具影響力政黨領袖的拉曼（Tarique Rahman），在流亡17年後，即將於關鍵大選前返國。

法新社報導，現年60歲、有意角逐總理的拉曼自2008年逃離孟加拉以來一直住在倫敦，當時他稱自己受到出於政治動機的迫害。他預計將於25日抵達達卡。

身為孟加拉民族主義黨（BNP）代理主席的拉曼，外界普遍認為他將接替病重的母親、80歲前總理吉亞（Khaleda Zia）掌舵。

儘管多年來健康狀況不佳並曾服刑，吉亞在11月時仍矢言將參加2026年2月12日舉行的大選。但她在發表承諾後不久便緊急送醫，至今一直在加護病房治療。

這場選舉將是自去年群眾推翻執政15年的前總理哈希納（Sheikh Hasina）強硬政權後首度舉行，哈希納長期與BNP立場相左。

自哈希納下台後，拉曼先前因2004年遭指控於哈希納造勢活動發動手榴彈攻擊，且缺席審判遭判終身監禁的最重罪名，也已獲判無罪。拉曼始終否認相關指控。

BNP秘書長艾蘭吉爾（Mirza Fakhrul Islam Alamgir）表示，拉曼將於25日「回到達卡這片土地與我們團聚」，他形容這將是「美好的一天」。

