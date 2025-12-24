「罰到幾艘船湊錢也吃不消」 李在明要求打擊大陸漁船非法捕撈

韓媒報導，南韓總統李在明23日要求海洋警察廳有力應對大陸漁船在南韓專屬經濟區（EEZ）內展開的非法捕撈活動，他提及，應大幅上調擔保金，罰到「多艘船一起湊錢也吃不消」的程度。

韓聯社23日報導，李在明當天在海洋水產部位於釜山的臨時辦公樓，聽取海水部和海警工作彙報時表示，他曾指示，海警將非法捕撈打擊方式由「驅逐或阻攔」改為「儘量抓捕」，並詢問當前的整治活動現狀。

李在明稱，針對中國漁船抗拒南韓海警的執法行為，海警應採取更強有力的措施，才能防止類似情況重演。他強調，有必要大幅上調對被扣押非法捕撈漁船徵收的擔保金，罰到多艘船一起湊錢也吃不消。

同時，李在明還要求，有關部門應讓非法捕撈的漁船清楚認識到「政府會採取嚴厲執法措施」。

報導也提到，南韓海洋警察廳代理廳長張仁植表示，海警將整治非法捕撈，並將與相關機構合作上調被扣押漁船的擔保金。海水部副部長金晟范表示將立即推進修法。