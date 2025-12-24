法國預算審查延宕 國會通過特別法維持政府運作

法國國會議員今天通過臨時法案，確保政府能在明年1月持續運作，原因是分裂的立法機構未能就明年的完整預算案達成共識。

法新社報導，臨時法案今天稍早在國民議會（下議院）通過，隨後於晚間通過參議院審議。

國會議員一直爭論不休，急於在年底前達成預算案，因為歐元區第2大經濟體法國正面臨控制赤字和債務飆升的壓力。

然而，自去年提前選舉以來分歧日益嚴重的下議院，在歷經兩個半月的辯論後，僅勉強通過兩部分預算案中的一半。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）提交一項「特別法」，讓國家能自明年1月1日起，依據2025年預算繼續徵收稅款並支付公務員薪資。

但這項法案並未允許新增包括國防在內的相關經費支出，而國防經費在因應俄烏衝突之下，已日益成為優先事項。

官員警告，這項特別法僅為權宜之計，法國要控制赤字仍需採取果斷措施。

國會議員預計將在明年初重新開會，繼續就預算法案展開新一輪攻防。