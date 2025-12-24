中國大陸網軍滲透！媒體揭北京在菲律賓發動輿論戰

菲律賓媒體Rappler上週六（12月20日）報導，有一家網路行銷公司InfinitUs Marketing Solutions據稱受託於中國駐菲使館，利用「專職的鍵盤軍隊」，滲透菲律賓人的日常網路對話。

這並非北京首次遭指涉入對菲律賓的資訊戰，但外流文件揭露了這類行動「外包」給菲律賓本地公司的細節。根據消息人士提供的內部文件，InfinitUs指導員工創立並經營上百個偽造的社群帳號，文件詳細揭示如何盜用照片、經營「客觀立場」人設、躲避安全審查等操作規範。

InfinitUs今年4月首度引發公眾注意，時任菲律賓參院多數黨領袖托倫蒂諾（Francis Tolentino）在國會聽證會上指控該公司利用假帳號為中國大使館散佈親中言論、對菲律賓發動「影響力行動」，他並出示由大使館開給InfinitUs的支票、服務合約，以及該公司員工出席中國使館活動的照片等多件證據。

InfinitUs發布聲明否認指控，稱合約是「為配合政治敘事而偽造的文件」；不過，該公司承認托倫蒂諾提出的支票為真，但強調與中國駐菲使館的合作「合法且正當」。

中國外交部回應，北京不會干涉他國內政，並稱部分菲律賓政治人物對中國指控「不但不能得逞，反而適得其反」。

路透社10月調查也發現，這家中資背景公司的行動規模不僅止於托倫蒂諾指控的親中宣傳，其操作內容還包括貶低美菲同盟、抨擊西方製造的新冠疫苗，並利用假帳號對菲律賓學者撰寫的反美內容推波助瀾，其中部分作者曾收受北京資金。2023年8月的一份合約還要求InfinitUs在Facebook與X平台上引導輿論，並定期向中國大使館提交進度報告。

上述報導指，InfinitUs公司替中國發動網路行動，目的在削弱菲律賓政府政策支持度，並挑撥美菲之間的安全同盟關係。這些行動可能是資訊戰的一環，致力「改變菲律賓人對中國和中國人的整體負面觀感」。

假帳號如何經營？

根據消息人士提供的InfinitUs內部指導文件，該公司擁有的社群平台網軍包含300個Facebook帳號與30個X帳號，由一個11人團隊管理，每名操作人員需「培養」至少20個帳號。

該文件指示操作人員盜用真實人物照片，並建議套用修圖軟體的特效、色彩、3D面具、扭曲等效果變造影像，以躲避反向圖片搜尋與平台審核。另外，文件也要求使用真實手機門號註冊帳號，以規避電子郵件所需的註冊驗證，確保帳號「堅固、可信、無法穿透」。

操作人員須根據指引建立不同身分與性格的帳號，尤其是「最可能對中國在菲律賓的角色抱持客觀態度的人」，並像真實帳號一樣經營，「如果你的人設是教師，就要做教師會做的事：張貼教學相關內容，以及符合其個性、特質和風格的私人內容」。該文件將這項原則描述為「如果牠走路像鴨子、叫聲像鴨子，那牠就是鴨子」。

該指導文件也指出，每名團隊成員每月須產出700至1000則留言與分享，並應「主動搜尋可能引發反中仇恨言論的公開貼文，主動通知團隊處理」。某份內部月報顯示，團隊曾發動「強勢留言行動」，抨擊對中國發表負面言論的菲律賓眾議員羅伯特（Robert Ace Barbers）。

專家：認知戰成中菲新戰場

今年菲律賓通過《海域法》與《群島航道法》後，InfinitUs公司要求操作人員聲稱「中國有權反對，因為這違背中國的領土立場」，或指責菲律賓政府「明知會加劇與中國及亞洲鄰國的衝突仍強行立法」，也鎖定小馬科斯政府，將他描繪為美國傀儡，並製造經濟焦慮。相對地，當中國大使館發文時，團隊須給予支持，留言如「感謝習主席引領地球走向更美好未來」。

隨著南海緊張情勢升溫，中國持續以具體行動與宣傳手段強化其主權主張的同時，戰場已漸從公海轉向數位空間。Rappler引述國安專家馬可（Marco，化名）指，「菲律賓政府目前的政策，是抵制在海上出現的非法與欺騙行為，並強化與盟友與理念相近夥伴的合作，這正是他們（網軍）想要抹黑的目標」。

他強調，民主仰賴公眾的信任與支持，「當你能讓一個社會懷疑自己的政府、質疑自身的同盟關係，甚至對侵略者產生同情，那麼在第一艘登陸艇抵達海灘之前，就已經贏得了戰爭」。

和平與安全管理專家福圖諾（Philip Fortuno）則將「認知作戰」形容為衝突形態的終極演化。他指出，傳統戰爭目標是削弱敵方的實體作戰能力；而認知戰則是在不發射一槍一彈下「影響、干擾並腐蝕」目標群體的決策能力，並撕裂民眾對政策的支持、削弱民主政府的正當性。

