快訊

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

菲律賓皇家航空停飛台北-長灘島 品保協會：業者安排旅客轉機

委內瑞拉立法 支持美國封鎖油輪者恐遭重刑

中央社／ 卡拉卡斯23日綜合外電報導

委內瑞拉國會今天通過法律明定，若有國民支持美國針對委內瑞拉油輪的封鎖行動，將面臨長期監禁。卡拉卡斯當局稱該行動為「海盜行為」。

⭐2025總回顧

委國先前已針對支持制裁總統馬杜洛（NicolasMaduro）政府的人士制定類似法律。華府及其他數十國政府認為，他最近兩次的連任選舉均涉及舞弊。

反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）離開藏身處前往奧斯陸領取諾貝爾和平獎後下落不明。她曾公開表態支持制裁，並贊成美國在加勒比海部署海軍，馬杜洛擔心此舉是為了推翻他。

這項法律今天在馬杜洛黨派占絕對多數的一院制國民議會獲得一致通過。

這項名為「保障航行與貿易自由，應對海盜、封鎖及其他國際非法行為法律」的法案，是在美國軍方20日扣押第2艘運送委內瑞拉原油的油輪後提出的。

美國總統川普12月16日宣布，對所有往返該南美國家的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」。

這是自9月以來，雙方緊張局勢升級的最新行動。當時，華盛頓以反毒品行動名義大規模部署海軍。

此後，美國軍方對多艘華盛頓指稱運載毒品的船隻發動數十次攻擊，但未提供證據。

今天通過的新法規定，煽動或支持此類封鎖者，將面臨15至20年徒刑，或超過100萬美元的罰款。

法律還允許對商業經營者提供「保護」，包括國家提供的法律援助。

馬杜洛 美國 法律

延伸閱讀

美加強攔截 滿載油輪「凱利號」返回委內瑞拉

油輪遭扣庫存大量增加 委內瑞拉痛批美國勒索

美國委內瑞拉關係緊張 川普：不排除開戰可能

美大軍壓境加勒比海 逼馬杜洛「不戰而屈」

相關新聞

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

南韓中央日報24日報導，北韓國家領導人金正恩首次攜女兒金主愛，一同前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工...

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

以色列國防部長卡茲今天矢言，以色列軍隊不會撤離加薩（Gaza），並承諾在加薩北部建立前哨基地，這番言論與和平計畫內容全然...

日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

日本航空22日一架美國舊金山飛往東京成田機場的班機飛行途中遭遇亂流，一名空服員在機體搖晃時跌倒，造成右腳骨折的重傷。日本...

首爾老戲院成孤獨老人避風港 年年虧損堅持不漲票價

在首爾「好萊塢經典」電影院，一張不到50元的門票，竟成了南韓長者逃離「孤獨死」威脅的最後防線。在邁向超高齡社會背後，約四成長者身陷貧窮，這座戲院不再只是文化空間，而是維繫尊嚴的公共空間。然而，這處年年虧損的銀髮避風港究竟能撐多久？當電影散場，走出門外的長者們，真的能逃離那如影隨形的孤寂嗎？

川普戰艦要來了？美國戰略思維如何轉變

美國川普政府日前公布 2025 年新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，以下簡稱 2025 NSS），為川普第二任期的執政思維與地緣戰略優先順序，提供了比競選語言更具體、也更殘酷的線索。相較過去動輒數十頁、試圖包山包海的國安文件，2025 NSS 篇幅明顯縮短，但語氣更直接，也更少修飾。

防戰爭斷網！日本駐外使領館擬2027年正式使用星鏈 1類國家優先導入

日本經濟新聞報導，日本外務省計畫在駐外使領館導入美國SpaceX的衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），作為緊急狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。