安理會俄中聯手發言 指責美國恐嚇委內瑞拉

中央社／ 紐約聯合國總部23日綜合外電報導

俄羅斯和中國今天在聯合國安全理事會（UN SecurityCouncil）發言，批評美國委內瑞拉施加軍事與經濟壓力，並以「牛仔行徑」與「恐嚇」指稱美國作為。

法新社報導，委內瑞拉在俄羅斯與中國支持下請求召開安理會緊急會議，並在會中指責美國犯下「我國歷史上最大的勒索」。

美國在加勒比海部署大批軍力，對委內瑞拉實施海上封鎖並攔截多艘油輪，美國認定這些船隻係受到制裁。

今天會議上，美國駐聯合國大使瓦爾茲（MikeWaltz）回應批評時表示，「美國將竭盡全力保護我們的半球、我們的邊界和美國人民。」

美國總統川普指責委內瑞拉，利用其最主要的石油資源資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架」。

委內瑞拉否認參與任何毒品販運，並堅稱美國試圖推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，以奪取世界最豐富的委內瑞拉石油儲備。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，「美方違反所有主要的國際法準則」，並稱美國的封鎖是「侵略行為」。

涅班濟亞向安理會表示，「華盛頓應對這種牛仔式行為造成的持續性災難，負起責任。」

中國代表孫磊表示：「中國反對一切單邊主義和霸凌行為，支持各國捍衛國家主權和尊嚴。」

瓦爾茲則是重申川普對委內瑞拉總統的指控，稱「馬杜洛是美國司法部門通緝逃犯，也是外國恐怖組織『太陽集團』（Cartel de los Soles）領袖。」

不過專家表示，並無證據顯示存在一個結構嚴密、層級分明，名為「太陽集團」的組織。

美國政府同時懸賞5000萬美元，徵求任何有助於逮捕馬杜洛的資訊。馬杜洛是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）堅定盟友。

自9月以來，美軍對其聲稱，但並未提供證據的運毒船隻發動數十次空襲，有超過100人喪生。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國 馬杜洛 委內瑞拉

相關新聞

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

南韓中央日報24日報導，北韓國家領導人金正恩首次攜女兒金主愛，一同前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工...

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

以色列國防部長卡茲今天矢言，以色列軍隊不會撤離加薩（Gaza），並承諾在加薩北部建立前哨基地，這番言論與和平計畫內容全然...

日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

日本航空22日一架美國舊金山飛往東京成田機場的班機飛行途中遭遇亂流，一名空服員在機體搖晃時跌倒，造成右腳骨折的重傷。日本...

首爾老戲院成孤獨老人避風港 年年虧損堅持不漲票價

在首爾「好萊塢經典」電影院，一張不到50元的門票，竟成了南韓長者逃離「孤獨死」威脅的最後防線。在邁向超高齡社會背後，約四成長者身陷貧窮，這座戲院不再只是文化空間，而是維繫尊嚴的公共空間。然而，這處年年虧損的銀髮避風港究竟能撐多久？當電影散場，走出門外的長者們，真的能逃離那如影隨形的孤寂嗎？

川普戰艦要來了？美國戰略思維如何轉變

美國川普政府日前公布 2025 年新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，以下簡稱 2025 NSS），為川普第二任期的執政思維與地緣戰略優先順序，提供了比競選語言更具體、也更殘酷的線索。相較過去動輒數十頁、試圖包山包海的國安文件，2025 NSS 篇幅明顯縮短，但語氣更直接，也更少修飾。

防戰爭斷網！日本駐外使領館擬2027年正式使用星鏈 1類國家優先導入

日本經濟新聞報導，日本外務省計畫在駐外使領館導入美國SpaceX的衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），作為緊急狀況...

