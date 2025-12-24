安理會俄中聯手發言 指責美國恐嚇委內瑞拉

俄羅斯和中國今天在聯合國安全理事會（UN SecurityCouncil）發言，批評美國對委內瑞拉施加軍事與經濟壓力，並以「牛仔行徑」與「恐嚇」指稱美國作為。

法新社報導，委內瑞拉在俄羅斯與中國支持下請求召開安理會緊急會議，並在會中指責美國犯下「我國歷史上最大的勒索」。

美國在加勒比海部署大批軍力，對委內瑞拉實施海上封鎖並攔截多艘油輪，美國認定這些船隻係受到制裁。

今天會議上，美國駐聯合國大使瓦爾茲（MikeWaltz）回應批評時表示，「美國將竭盡全力保護我們的半球、我們的邊界和美國人民。」

美國總統川普指責委內瑞拉，利用其最主要的石油資源資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架」。

委內瑞拉否認參與任何毒品販運，並堅稱美國試圖推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，以奪取世界最豐富的委內瑞拉石油儲備。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，「美方違反所有主要的國際法準則」，並稱美國的封鎖是「侵略行為」。

涅班濟亞向安理會表示，「華盛頓應對這種牛仔式行為造成的持續性災難，負起責任。」

中國代表孫磊表示：「中國反對一切單邊主義和霸凌行為，支持各國捍衛國家主權和尊嚴。」

瓦爾茲則是重申川普對委內瑞拉總統的指控，稱「馬杜洛是美國司法部門通緝逃犯，也是外國恐怖組織『太陽集團』（Cartel de los Soles）領袖。」

不過專家表示，並無證據顯示存在一個結構嚴密、層級分明，名為「太陽集團」的組織。

美國政府同時懸賞5000萬美元，徵求任何有助於逮捕馬杜洛的資訊。馬杜洛是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）堅定盟友。

自9月以來，美軍對其聲稱，但並未提供證據的運毒船隻發動數十次空襲，有超過100人喪生。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885