幾內亞比索政變後 軍政府釋放6名反對派人士
西非國家幾內亞比索執政軍政府今天表示，已釋放自上月政變以來遭拘留的6名反對派人士。
⭐2025總回顧
法新社報導，這6人與反對陣營領袖白瑞拉（Domingos Simoes Pereira）關係密切。白瑞拉所屬的「幾內亞和維德角非洲獨立黨」（PAIGC）帶領幾內亞比索告別葡萄牙殖民統治，於1974年獨立。
幾內亞比索11月底發生政變以來，白瑞拉一直遭到拘押。
幾內亞比索最高軍事指揮部（High MilitaryCommand）在法新社所見的聲明中表示，釋放這些反對派人士是「善意的象徵，也是為恢復憲法正常運作及尊重國際權利所做的妥協」。
幾內亞比索軍方11月26日採取行動，推翻恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）政府，隨後終止選舉程序，宣布展開為期一年的過渡期，並任命軍事將領恩泰姆（Horta N'Tam）擔任國家領導人。
恩巴羅在政變期間曾短暫遭軍方拘留，如今已逃離該國；另一名反對黨候選人迪亞斯（Fernando Dias）則躲進奈及利亞大使館尋求庇護。
塞內加爾外交部長本月21日率團訪問幾內亞比索時，曾與被拘留的反對派人士會面，並要求當局釋放他們。
西非區域組織西非經濟共同體（ECOWAS）本月揚言，將對阻礙幾內亞比索恢復文官統治的人士祭出「針對性制裁」。
幾內亞比索自獨立以來，一直飽受政治不穩定所苦，在11月底的政變前，已經歷4次軍事政變及多次政變未遂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言