形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

南韓中央日報24日報導，北韓國家領導人金正恩首次攜女兒金主愛，一同前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工典禮。由於北韓勞動黨預定明年初召開第九次代表大會，此行被解讀為意在凸顯金正恩的重要政績，同時透過金主愛反覆亮相，強調國家推動的一系列建設事業是留給未來一代的遺產。

北韓朝中社23日報導，三池淵旅遊區5家新建飯店竣工典禮分別於20日和21日舉行，金正恩親自出席20日的落葉松飯店與密營飯店竣工店裡，並就地方發展政策與施政焦點的旅遊業發表看法。

北韓長期宣稱，白頭山三池淵一帶不僅是開國領導人金日成的抗日活動根據地，也是二代領導人金正日的出生地，塑造成「金氏家族」正統性的象徵。身為三代領導人的金正恩過去做出重大政治決策前，往往會前往三池淵，像是2013年11月處決姑丈張成澤前夕，便曾在此地與核心親信進行特別會晤。

根據南韓統一部說法，這是金正恩首次帶著金主愛赴三池淵參加公開活動。勞動新聞共發布84張照片，可見到金正恩父女十指緊扣，共同視察飯店主要設施。值得注意的是，金主愛身穿與金正恩風格相似的皮革長大衣，在整個行程中表現得如同主角一般。此外，金正恩與金主愛並肩走在前面，夫人李雪主則在後面保持一定距離。