快訊

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

菲律賓皇家航空停飛台北-長灘島 品保協會：業者安排旅客轉機

敘利亞外長、防長會晤普亭 商討軍事與經濟合作

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導

敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞外交部長與國防部長今天在莫斯科會晤俄羅斯總統普亭，討論擴大兩國在軍事、政治與經濟領域的合作，重點聚焦國防產業的戰略協作。

⭐2025總回顧

綜合路透社和法新社報導，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）與國防部長阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）這次出訪，是敘利亞新政府自去年12月推翻長久把持政權、與莫斯科關係密切的巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）以來，最新一趟訪俄行。

今年10月，敘國新總統、前反抗軍領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）也曾正式訪俄，當時他承諾，敘國新政府將遵守大馬士革先前與莫斯科達成的所有協議。

夏拉這番話顯示出，俄國仍保有敘利亞的兩座主要軍事基地。普亭當時則表示，莫斯科準備全力推動雙方在重啟關係時提出的「許多有趣且有益的構想」。

在敘利亞近14年內戰期間，俄羅斯一直是阿塞德的重要盟友，提供關鍵的軍事支援，使其政權得以維持，並對反對派控制地區發動密集空襲。

阿塞德去年12月遭夏拉領導的反對勢力推翻，隨後與家人獲得莫斯科當局庇護。

儘管阿塞德目前身處俄國，莫斯科仍積極與敘利亞新政府建立良好關係，特別是確保俄方繼續運作其在敘國地中海沿岸的赫梅敏（Hmeimim）空軍基地和托土斯港（Tartus）海軍基地。

敘利亞新聞社報導指出，敘國外長席巴尼與防長阿布卡斯拉今天與普亭（Vladimir Putin）討論如何深化軍事合作，以加強敘國軍隊的防衛能力，包括裝備現代化與經驗技術交流等內容。

雙方會談也涵蓋加強政治協調、深化經濟及投資關係，以及在敘利亞進行重建和基礎設施合作等議題。

敘利亞 莫斯科 國防部

延伸閱讀

談中俄關係 俄駐中大使：西方制裁反增進雙方互信

吳宗憲回應藍委赴大陸提沈父器官 沈伯洋：心虛到只剩人格毀滅

美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

相關新聞

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

南韓中央日報24日報導，北韓國家領導人金正恩首次攜女兒金主愛，一同前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工...

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

以色列國防部長卡茲今天矢言，以色列軍隊不會撤離加薩（Gaza），並承諾在加薩北部建立前哨基地，這番言論與和平計畫內容全然...

日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

日本航空22日一架美國舊金山飛往東京成田機場的班機飛行途中遭遇亂流，一名空服員在機體搖晃時跌倒，造成右腳骨折的重傷。日本...

首爾老戲院成孤獨老人避風港 年年虧損堅持不漲票價

在首爾「好萊塢經典」電影院，一張不到50元的門票，竟成了南韓長者逃離「孤獨死」威脅的最後防線。在邁向超高齡社會背後，約四成長者身陷貧窮，這座戲院不再只是文化空間，而是維繫尊嚴的公共空間。然而，這處年年虧損的銀髮避風港究竟能撐多久？當電影散場，走出門外的長者們，真的能逃離那如影隨形的孤寂嗎？

川普戰艦要來了？美國戰略思維如何轉變

美國川普政府日前公布 2025 年新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，以下簡稱 2025 NSS），為川普第二任期的執政思維與地緣戰略優先順序，提供了比競選語言更具體、也更殘酷的線索。相較過去動輒數十頁、試圖包山包海的國安文件，2025 NSS 篇幅明顯縮短，但語氣更直接，也更少修飾。

防戰爭斷網！日本駐外使領館擬2027年正式使用星鏈 1類國家優先導入

日本經濟新聞報導，日本外務省計畫在駐外使領館導入美國SpaceX的衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），作為緊急狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。