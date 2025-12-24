敘利亞外長、防長會晤普亭 商討軍事與經濟合作

敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞外交部長與國防部長今天在莫斯科會晤俄羅斯總統普亭，討論擴大兩國在軍事、政治與經濟領域的合作，重點聚焦國防產業的戰略協作。

綜合路透社和法新社報導，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）與國防部長阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）這次出訪，是敘利亞新政府自去年12月推翻長久把持政權、與莫斯科關係密切的巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）以來，最新一趟訪俄行。

今年10月，敘國新總統、前反抗軍領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）也曾正式訪俄，當時他承諾，敘國新政府將遵守大馬士革先前與莫斯科達成的所有協議。

夏拉這番話顯示出，俄國仍保有敘利亞的兩座主要軍事基地。普亭當時則表示，莫斯科準備全力推動雙方在重啟關係時提出的「許多有趣且有益的構想」。

在敘利亞近14年內戰期間，俄羅斯一直是阿塞德的重要盟友，提供關鍵的軍事支援，使其政權得以維持，並對反對派控制地區發動密集空襲。

阿塞德去年12月遭夏拉領導的反對勢力推翻，隨後與家人獲得莫斯科當局庇護。

儘管阿塞德目前身處俄國，莫斯科仍積極與敘利亞新政府建立良好關係，特別是確保俄方繼續運作其在敘國地中海沿岸的赫梅敏（Hmeimim）空軍基地和托土斯港（Tartus）海軍基地。

敘利亞新聞社報導指出，敘國外長席巴尼與防長阿布卡斯拉今天與普亭（Vladimir Putin）討論如何深化軍事合作，以加強敘國軍隊的防衛能力，包括裝備現代化與經驗技術交流等內容。

雙方會談也涵蓋加強政治協調、深化經濟及投資關係，以及在敘利亞進行重建和基礎設施合作等議題。