快訊

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

隨機殺人凶嫌張文熱愛動漫手遊 警嘆：標準宅男卻又狂搜鄭捷事蹟

聽新聞
0:00 / 0:00

日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本航空一架波音787-9型飛機從洛杉磯國際機場25R跑道起飛。資料照片。路透
日本航空一架波音787-9型飛機從洛杉磯國際機場25R跑道起飛。資料照片。路透

日本航空22日一架美國舊金山飛往東京成田機場的班機飛行途中遭遇亂流，一名空服員在機體搖晃時跌倒，造成右腳骨折的重傷。日本運輸安全委員會表示，將指派事故調查官調查事故原因。

⭐2025總回顧

TBS電視、朝日電視與Aviation Wire報導，事故發生於日本時間22日下午約1時30分，地點在堪察加半島南方約1190公里的太平洋上空，高度約1萬1600公尺，涉事班機為編號JL57的波音787-9型飛機。

根據報導，JL57班機的安全帶指示燈當時已經亮起，該名空服員正在進行洗手間的安全確認作業，在準備返回座位時，因突如其來的搖晃而失去平衡跌倒，導致右腳骨折。

JL57班機共搭載185名乘客及13名機組人員，包括3名飛行員與10名空服員，總計198人，其他機組人員與乘客均未受傷。班機約3小時後安全降落成田機場，由於事故造成人員受傷，日本國土交通省航空局（JCAB）23日依法將此事認定為航空事故。運輸安全委員會表示，將派遣事故調查官調查事故原因。

日本 成田機場 骨折 空服員

延伸閱讀

舊金山Waymo遇停電停擺 勁敵馬斯克補刀

舊金山大停電影響13萬家戶 部分餐廳與商店停業

空服員未申報攜「瘦瘦針」入境被查獲 海關沒收藥品送法辦

空服員抱病離世！工會批長榮拒與家屬協商賠償 公司回應了

相關新聞

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

南韓中央日報24日報導，北韓國家領導人金正恩首次攜女兒金主愛，一同前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工...

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

以色列國防部長卡茲今天矢言，以色列軍隊不會撤離加薩（Gaza），並承諾在加薩北部建立前哨基地，這番言論與和平計畫內容全然...

日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

日本航空22日一架美國舊金山飛往東京成田機場的班機飛行途中遭遇亂流，一名空服員在機體搖晃時跌倒，造成右腳骨折的重傷。日本...

首爾老戲院成孤獨老人避風港 年年虧損堅持不漲票價

在首爾「好萊塢經典」電影院，一張不到50元的門票，竟成了南韓長者逃離「孤獨死」威脅的最後防線。在邁向超高齡社會背後，約四成長者身陷貧窮，這座戲院不再只是文化空間，而是維繫尊嚴的公共空間。然而，這處年年虧損的銀髮避風港究竟能撐多久？當電影散場，走出門外的長者們，真的能逃離那如影隨形的孤寂嗎？

川普戰艦要來了？美國戰略思維如何轉變

美國川普政府日前公布 2025 年新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，以下簡稱 2025 NSS），為川普第二任期的執政思維與地緣戰略優先順序，提供了比競選語言更具體、也更殘酷的線索。相較過去動輒數十頁、試圖包山包海的國安文件，2025 NSS 篇幅明顯縮短，但語氣更直接，也更少修飾。

防戰爭斷網！日本駐外使領館擬2027年正式使用星鏈 1類國家優先導入

日本經濟新聞報導，日本外務省計畫在駐外使領館導入美國SpaceX的衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），作為緊急狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。