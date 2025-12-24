快訊

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

隨機殺人凶嫌張文熱愛動漫手遊 警嘆：標準宅男卻又狂搜鄭捷事蹟

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

中央社／ 耶路撒冷23日綜合外電報導
以色列國防部長卡茲。美聯社
以色列國防部長卡茲。美聯社

以色列國防部長卡茲今天矢言，以色列軍隊不會撤離加薩（Gaza），並承諾在加薩北部建立前哨基地，這番言論與和平計畫內容全然相悖，引發各界關切。

⭐2025總回顧

法新社引述以色列多家媒體報導，卡茲（IsraelKatz）出席約旦河西岸（West Bank）貝特艾（BeitEl）屯墾區的奠基儀式時表示，「我們已深入加薩，永遠不會離開，這種事絕不會發生」。

卡茲接著說：「我們留在那裡是為了保護人民，以防先前發生的事情再次上演。」

他也矢言要在加薩北部建立納哈爾（Nahal）前哨基地，以取代以色列2005年單方面撤離加薩時撤出的屯墾區，強調「當時機成熟時，我們會以正確方式進行」。

卡茲發表這番言論之際，各方正持續斡旋以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）推進下一階段停火協議，其中包括以色列自加薩地區撤軍。

美國總統川普提出的20點和平計畫明確指出：「以色列不會占領或併吞加薩。」

卡茲辦公室隨後發表聲明，淡化這些言論，表示相關發言「僅是在安全層面的語境下提出」。

聲明補充說：「政府無意在加薩走廊建立屯墾區。」

哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）對記者說，卡茲的言論是「明確且公然違反停火協議」。

卡茲的言論也遭到以色列戰時內閣部長埃森科特（Gadi Eisenkot）抨擊，譴責政府「在攸關以色列國家安全的關鍵時刻，違背了廣泛的國家共識」。

以色列 加薩走廊 屯墾區

延伸閱讀

WSJ：美推加薩日出計畫 10年內將耗資逾千億開發高科技城

從世足到環月！2026年5件大事值得關注 美國會控制權爭奪戰入列

以色列刺殺哈瑪斯二把手 加薩停火協議搖搖欲墜

高階指揮官遭以色列擊斃 哈瑪斯：威脅停火協議

相關新聞

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

南韓中央日報24日報導，北韓國家領導人金正恩首次攜女兒金主愛，一同前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工...

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

以色列國防部長卡茲今天矢言，以色列軍隊不會撤離加薩（Gaza），並承諾在加薩北部建立前哨基地，這番言論與和平計畫內容全然...

日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

日本航空22日一架美國舊金山飛往東京成田機場的班機飛行途中遭遇亂流，一名空服員在機體搖晃時跌倒，造成右腳骨折的重傷。日本...

首爾老戲院成孤獨老人避風港 年年虧損堅持不漲票價

在首爾「好萊塢經典」電影院，一張不到50元的門票，竟成了南韓長者逃離「孤獨死」威脅的最後防線。在邁向超高齡社會背後，約四成長者身陷貧窮，這座戲院不再只是文化空間，而是維繫尊嚴的公共空間。然而，這處年年虧損的銀髮避風港究竟能撐多久？當電影散場，走出門外的長者們，真的能逃離那如影隨形的孤寂嗎？

川普戰艦要來了？美國戰略思維如何轉變

美國川普政府日前公布 2025 年新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，以下簡稱 2025 NSS），為川普第二任期的執政思維與地緣戰略優先順序，提供了比競選語言更具體、也更殘酷的線索。相較過去動輒數十頁、試圖包山包海的國安文件，2025 NSS 篇幅明顯縮短，但語氣更直接，也更少修飾。

防戰爭斷網！日本駐外使領館擬2027年正式使用星鏈 1類國家優先導入

日本經濟新聞報導，日本外務省計畫在駐外使領館導入美國SpaceX的衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），作為緊急狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。