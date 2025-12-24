川普再起覬覦之心 格陵蘭總理表態：感到遺憾
格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）今天表示，他對美國總統川普再度表態有意拿下格陵蘭感到遺憾。
⭐2025總回顧
路透社和法新社報導，川普昨天重申美國基於國家安全考量必須擁有格陵蘭，「並非為了礦產」，並表示已任命一位特使「帶頭」推動相關行動。
尼爾森在臉書（Facebook）上發文說：「格陵蘭是我們的國土。我們自己在這裡做決定。」
尼爾森表示，他對川普再次表態想要接管格陵蘭感到遺憾。
尼爾森說：「這樣的言論將我們的國土簡化為安全和權力問題。我們並不這樣看待自己，外界不該也不能這樣描述我們格陵蘭。」
他也感謝格陵蘭人民以「冷靜與尊嚴」面對這個局勢，同時表示感謝其他政府領袖的支持，「這份支持證明我們在這裡並非孤立無援」。
丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）昨天表示，他對美方的舉動感到「極為憤怒」，警告華府必須尊重丹麥主權。
歐洲聯盟（EU）也表示「全力支持」丹麥。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天說，格陵蘭屬於格陵蘭人民。他在社群平台X上寫道：「我加入歐洲聲援行列，展現我們團結一致。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言