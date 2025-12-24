快訊

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

隨機殺人凶嫌張文熱愛動漫手遊 警嘆：標準宅男卻又狂搜鄭捷事蹟

JR東日本籲勿在月台錄音錄影 盼防止危險事故

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日媒今天報導，JR日本公司考量有人在月台錄音或錄影，有引發危險之虞，呼籲旅客不要出現上述行為，已在主要車站張貼宣導海報。

⭐2025總回顧

共同社報導，JR東日本於本月開始已在主要車站張貼宣導海報，要求旅客不要拿長型麥克風在月台上錄音，或是站在月台上把身體伸到鐵軌上方的空間拍攝列車等。

JR東日本接下來也預計在1月上旬公開相關宣導影片。

JR東日本考量在月台使用腳架攝影等行為，可能會阻擋其他人使用地上的導盲磚，或是妨礙其他旅客通行；若有人在月台上，以錄下發車音樂為目的，把裝有長柄的麥克風，靠近月台喇叭的話，可能會觸動電纜而觸電。

JR東日本今年10月有鑑於相繼出現拿麥克風錄下發車音樂的案例，產生安全疑慮，因此決定停止在東北新幹線東京站、上野站及大宮站等車站，播放由偶像團體SixTONES演唱的發車音樂。

JR東日本表示，「這種危險行為不僅會造成其他旅客的困擾，也會大幅影響列車運行，希望大家不要（在月台上）錄音錄影」。

日本 攝影 JR

延伸閱讀

高捷、左營高鐵站「炸彈客」警鈴大響 2旬男遭逮稱手癢：看按鈕就想按

11年前親睹鄭捷血洗江子翠 歐陽靖「地獄月台」陰影未消

北車遭擲煙霧彈畫面曝光！男戴防毒面具犯案 一旁民眾目擊急逃命

獨／北捷M8出口遭擲煙霧彈 1人疑「肉身擋彈」遭炸傷、血流不止

相關新聞

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

南韓中央日報24日報導，北韓國家領導人金正恩首次攜女兒金主愛，一同前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工...

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

以色列國防部長卡茲今天矢言，以色列軍隊不會撤離加薩（Gaza），並承諾在加薩北部建立前哨基地，這番言論與和平計畫內容全然...

日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

日本航空22日一架美國舊金山飛往東京成田機場的班機飛行途中遭遇亂流，一名空服員在機體搖晃時跌倒，造成右腳骨折的重傷。日本...

首爾老戲院成孤獨老人避風港 年年虧損堅持不漲票價

在首爾「好萊塢經典」電影院，一張不到50元的門票，竟成了南韓長者逃離「孤獨死」威脅的最後防線。在邁向超高齡社會背後，約四成長者身陷貧窮，這座戲院不再只是文化空間，而是維繫尊嚴的公共空間。然而，這處年年虧損的銀髮避風港究竟能撐多久？當電影散場，走出門外的長者們，真的能逃離那如影隨形的孤寂嗎？

川普戰艦要來了？美國戰略思維如何轉變

美國川普政府日前公布 2025 年新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，以下簡稱 2025 NSS），為川普第二任期的執政思維與地緣戰略優先順序，提供了比競選語言更具體、也更殘酷的線索。相較過去動輒數十頁、試圖包山包海的國安文件，2025 NSS 篇幅明顯縮短，但語氣更直接，也更少修飾。

防戰爭斷網！日本駐外使領館擬2027年正式使用星鏈 1類國家優先導入

日本經濟新聞報導，日本外務省計畫在駐外使領館導入美國SpaceX的衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），作為緊急狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。