JR東日本籲勿在月台錄音錄影 盼防止危險事故

日媒今天報導，JR東日本公司考量有人在月台錄音或錄影，有引發危險之虞，呼籲旅客不要出現上述行為，已在主要車站張貼宣導海報。

共同社報導，JR東日本於本月開始已在主要車站張貼宣導海報，要求旅客不要拿長型麥克風在月台上錄音，或是站在月台上把身體伸到鐵軌上方的空間拍攝列車等。

JR東日本接下來也預計在1月上旬公開相關宣導影片。

JR東日本考量在月台使用腳架攝影等行為，可能會阻擋其他人使用地上的導盲磚，或是妨礙其他旅客通行；若有人在月台上，以錄下發車音樂為目的，把裝有長柄的麥克風，靠近月台喇叭的話，可能會觸動電纜而觸電。

JR東日本今年10月有鑑於相繼出現拿麥克風錄下發車音樂的案例，產生安全疑慮，因此決定停止在東北新幹線東京站、上野站及大宮站等車站，播放由偶像團體SixTONES演唱的發車音樂。

JR東日本表示，「這種危險行為不僅會造成其他旅客的困擾，也會大幅影響列車運行，希望大家不要（在月台上）錄音錄影」。