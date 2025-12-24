雪梨海灘血案後 新南威爾斯州通過新法限縮持槍數

澳洲新南威爾斯州今天通過全新且嚴格的槍械及反恐法案，以期在邦代海灘槍擊血案過後，進一步加強槍支管制、禁止公開展示恐怖組織標誌，並強化警方打擊抗議活動的權力。

路透社報導，新南威爾斯州（New South Wales）下議院昨天通過法案後，上議院今天清晨也以18票贊成、8票反對，通過反恐及其他法規修正法案。

這項法案是針對本月14日在雪梨（Sydney）著名邦代海灘（Bondi Beach）、一場猶太光明節（Hanukkah）活動的大規模槍擊事件。這場澳洲近30年來最慘重的槍擊案造成15人身亡、數十人受傷，引發社會在加強槍支法令與打擊反猶主義的呼聲。

根據新法，大多數個人槍械執照將限最多擁有4把槍，但農民可持有最多10把。

在執法權力方面，一旦政府宣布發生恐攻事件，警方獲權在長達3個月的期間內，對公開抗議活動施加限制，並禁止展示被列入黑名單的恐怖組織標誌。

此外，常在親巴勒斯坦示威活動中出現的口號「全球化起義」（Globalise the Intifada）也遭明令禁止，政府主張該口號會煽動社區暴力。

警方認為，邦代海灘血案的2名嫌犯疑是受激進遜尼派穆斯林組織「伊斯蘭國」（Islamic State）影響。50歲的阿克拉姆（Sajid Akram）遭警方擊斃，他24歲兒子納維德（Naveed）被控59項罪名，包括謀殺及恐怖行動等。

法新社報導，除了州層級，澳洲聯邦政府也在推動多項新法，包括針對「仇恨宣講」制定加重罪責、對企圖「激進化」未成年人的人士處以刑罰，並將建立一份「疑似極端組織名單」，往後加入名單中的團體即屬違法。

聯邦政府也將啟動槍枝回購計畫，回收「多餘、新禁用以及非法的槍械」。

這將成為澳洲自1996年以來最大規模的槍枝回購計畫；當年塔斯馬尼亞州（Tasmania）阿瑟港（PortArthur）發生35死的槍擊案後，澳洲曾大力加強槍枝管制。