防戰爭斷網！日本駐外使領館擬2027年正式使用星鏈 1類國家優先導入

日本經濟新聞報導，日本外務省計畫在駐外使領館導入美國SpaceX的衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），作為緊急狀況時的備援聯絡管道，預計在日本2026財政年度先在部分大使館、領事館試辦，並自2027年度起優先擴大至通訊遭切斷風險較高國家的駐外據點，以因應衝突、天災或通訊封鎖時仍能維持對外聯繫，並提供旅外日本人使用。

外務省設想的情境包括：戰亂或天災導致當地通信網癱瘓，或在政變等動盪國家，當地政府為壓制示威而封鎖通訊。

外務省指出，現行雖已在駐外公館配備Inmarsat衛星電話供緊急通話，但在緊急狀態下，強調業務持續運作時網際網路也不可或缺，因此將逐步改以星鏈作為主要替代通訊手段，同時保留衛星電話設備。

外務省規畫，自2027年度起，將從通訊遭切斷風險較高國家的大使館、總領事館與領事事務所開始，依序推動導入，並把相關經費列入2026年度初始預算；同時也將實測外務省職員能否在當地順利使用星鏈通訊設備。

外務省並提到，旅外日本人希望在緊急時能用網路向日本的家人報平安、預訂機票等；未來可在前往大使館等駐外公館時使用星鏈連線，駐外公館職員也能使用。

星鏈是世界首富馬斯克旗下SpaceX在全球提供的衛星網路服務，靠多顆衛星彼此聯動的衛星星座方式維持連線。不過外務省內部也有人認為，若可行最好改採國產技術，並擔心關鍵通訊過度依賴單一民間企業會有風險。

根據美國人權團體Access Now統計，2024年在54個國家確認296起網路通訊遭切斷或限制案例，包含人為因素與自然災害。Access Now指出，緬甸與印度發生件數較多，俄羅斯在對烏克蘭戰爭時也曾切斷其通訊；尼泊爾9月曾封鎖特定社群平台約一周，引發抗議升高並造成死傷；伊朗2019年示威升高時切斷網路，今年6月也曾以防範網攻為由實施通訊封鎖，導致無法確認安危。