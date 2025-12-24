快訊

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不讓探望 親友揭與岳父母鬧翻內幕

韓元勁揚近1.5%擺脫16年低點 財政部央行聯合表態阻貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
韓元周二一度貶至 1,484.65 韓元，逼近 2009 年全球金融危機以來最低水準。路透
韓元周二一度貶至 1,484.65 韓元，逼近 2009 年全球金融危機以來最低水準。路透

韓元周三早盤強升近1.5%，南韓當局表態，不樂見匯價過度疲軟，且外匯市場很快將見到政府強大決心。

⭐2025總回顧

南韓央行和財政部聯合發布的簡訊表示，過去一到兩周內已多次開會，討論韓元最近疲弱走勢。

簡訊發布後，韓元兌美元周三一度勁揚1.4% 至 1,460.74 韓元。韓元周二一度貶至 1,484.65 韓元，逼近 2009 年全球金融危機以來最低水準。

當局正全力遏阻韓元貶勢。官員已放寬匯率管制以提升境內美元流動性、尋求主要出口商合作，並加緊緩解國內居民海外投資需求所帶來的壓力

南韓 外匯 壓力 韓元

延伸閱讀

個人網紅課綜所稅 三個關鍵

長照扣除額 三類人適用

依約沒收定金 應申報所得

金融競爭力論壇／金管會主秘林志吉：TISA 稅賦 爭取優惠

相關新聞

華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力

華爾街日報23日獨家引述美國官員與開源航班追蹤數據報導，美國本周已將大量特種作戰飛機、部隊與裝備調往加勒比海地區，為華府...

影／利比亞參謀總長墜機土耳其！機上8人全罹難 失事炸火球畫面曝

彭博資訊報導，利比亞獲國際承認的的黎波里政府表示，一架載有武裝部隊參謀總長哈達德（Mohammed Ali Ahmed ...

防戰爭斷網！日本駐外使領館擬2027年正式使用星鏈 1類國家優先導入

日本經濟新聞報導，日本外務省計畫在駐外使領館導入美國SpaceX的衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），作為緊急狀況...

越共高層達成共識 蘇林可望續任黨最高領導人5年

兩名知情人士透露，越南共產黨昨天同意支持總書記蘇林（To Lam）未來5年續任最高職務。相關高層官員已在會議中就候選名單...

韓元勁揚近1.5%擺脫16年低點 財政部央行聯合表態阻貶

韓元周三早盤強升近1.5%，南韓當局表態，不樂見匯價過度疲軟，且外匯市場很快將見到政府強大決心。

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

長期經濟停滯與避疫拒密切接觸，日本人對結婚的想像，轉為簡約甚至不辦婚禮，且延續到疫後。年輕夫妻不再追求鋪張，投向空無婚、照片婚的懷抱，婚宴會場接連倒閉，員工被迫去葬禮兼差。不僅如此，部分傳統橋段被視為過時安排。日本的婚禮，正從社會人脈的展示舞台，轉為新人自我選擇的私密儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。