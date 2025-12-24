韓元勁揚近1.5%擺脫16年低點 財政部央行聯合表態阻貶
韓元周三早盤強升近1.5%，南韓當局表態，不樂見匯價過度疲軟，且外匯市場很快將見到政府強大決心。
⭐2025總回顧
南韓央行和財政部聯合發布的簡訊表示，過去一到兩周內已多次開會，討論韓元最近疲弱走勢。
簡訊發布後，韓元兌美元周三一度勁揚1.4% 至 1,460.74 韓元。韓元周二一度貶至 1,484.65 韓元，逼近 2009 年全球金融危機以來最低水準。
當局正全力遏阻韓元貶勢。官員已放寬匯率管制以提升境內美元流動性、尋求主要出口商合作，並加緊緩解國內居民海外投資需求所帶來的壓力。
