越共高層達成共識 蘇林可望續任黨最高領導人5年

中央社／ 河內24日綜合外電報導
越南共產黨中央委員會總書記蘇林。歐新社
越南共產黨中央委員會總書記蘇林。歐新社

兩名知情人士透露，越南共產黨昨天同意支持總書記蘇林（To Lam）未來5年續任最高職務。相關高層官員已在會議中就候選名單達成共識，預計於明年1月舉行的黨代表大會上正式公布。

法新社報導，前越共總書記阮富仲（Nguyen PhuTrong）2024年逝世後由蘇林接掌黨魁。他上任以來推動官員所稱的「革命性」改革，大幅削減官僚體系並強力打擊貪腐，以提振經濟成長。

一名消息人士說：「沒有變動。為了確保穩定，黨的最高領導人將繼續留任。」

另一名消息人士也證實，蘇林將續任總書記，並將被提名兼任國家主席。

蘇林昨天談話表示：「謹代表被提名下屆（黨）中央委員會及領導職務的人士…我們感謝中央委員會、政治局與書記處對我們的信任，將這項任務交付給我們。」

相關領導人事須在1月19日至25日舉行的黨代表大會上拍板，屆時也將公布未來5年主要的政策計畫。

在他執政下，加速行政改革並宣布大規模基礎建設投資，力求達成高成長目標。

改革使政府部會與機構數量從30個削減至22個；國營媒體、公務體系、警軍均面臨裁撤。

他也推動將全國63個省與直轄市縮減為34個。

從事這些政府結構改革前，越南近年來進行規模龐大、備受矚目的反貪腐行動。自2021年以來，已有數十名企業領袖與政府高層落馬。

