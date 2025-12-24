影／利比亞參謀總長墜機土耳其！機上8人全罹難 失事炸火球畫面曝

彭博資訊報導，利比亞獲國際承認的的黎波里政府表示，一架載有武裝部隊參謀總長哈達德（Mohammed Ali Ahmed al-Haddad）的私人噴射機12月23日晚間在土耳其中部墜毀，哈達德與另外7人全數罹難。土國當局已在安卡拉以南的哈伊瑪納（Haymana）附近找到失聯飛機殘骸，並對事故展開調查。

根據土國國營通訊社報導畫面，黑夜中，遠方先是突然炸出一團亮黃巨大火球，火勢瞬間竄起，隨後火球轉為暗黑，疑因濃煙迅速籠罩所致。

土方指出，這架獵鷹50噴射機（Falcon50）當晚約8時自安卡拉飛往的利比亞首都黎波里（Tripoli），起飛後不久回報電氣故障，並要求緊急降落。航空管制員隨即同意其折返安卡拉埃森博阿機場（Esenboga Airport），但飛機在返航下降途中自雷達畫面消失，之後也無法再與機上取得聯繫。

航班追蹤網站FlightRadar24資料顯示，失事機型為達索獵鷹50（Dassault Falcon50），機齡37年，由HarmonyJets營運；該機12月22日才從的黎波里飛抵安卡拉。

利比亞已宣布全國哀悼3天，並將派代表團赴安卡拉，與土國當局就調查與後續事宜協調。

利比亞目前分裂為兩個政府，一是獲國際承認的首都的黎波里政府，另一是東部對立勢力；土國是的黎波里政府的重要支持者，並在利比亞維持軍事存在、提供訓練、裝備與顧問支援。土國國會12月22日才將土軍駐利比亞的海外任務授權延長2年。

報導並提到，23日喪生的武裝部隊參謀總長哈達德於2020年獲任命，長期軍旅生涯多半遠離政治；他12月23日稍早曾與土國參謀總長拜拉克塔羅格盧（Selcuk Bayraktaroglu）會面，並舉行雙邊及代表團層級會談。

