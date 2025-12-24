華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國空軍一架C-17「環球霸王III型」運輸機20日從波多黎各龐塞市的梅塞迪塔國際機場起飛。路透
美國空軍一架C-17「環球霸王III型」運輸機20日從波多黎各龐塞市的梅塞迪塔國際機場起飛。路透

華爾街日報23日獨家引述美國官員與開源航班追蹤數據報導，美國本周已將大量特種作戰飛機、部隊與裝備調往加勒比海地區，為華府在委內瑞拉可能採取的軍事行動提供更多選項。

美國總統川普近日持續升高對委內瑞拉強人領袖馬杜洛的施壓力道，下令封鎖進出該國的受制裁油輪，宣布周邊空域應視同關閉，同時也未排除對該國發動空襲的可能性。川普22日表示：「我們已經組成了一支龐大的艦隊，是我們有史以來最大，也是迄今在南美洲規模最大的艦隊。」並在談及在委內瑞拉進行地面打擊的可能性時說：「我們很快將在地面上啟動同樣的計畫。」

一名官員透露，至少10架供特戰部隊使用的CV-22「魚鷹」式傾轉旋翼機，已於22日晚間自新墨西哥州的坎農空軍基地（Cannon Air Force Base）飛抵該地區。航班追蹤數據則顯示，同一天有C-17運輸機分別自史都華堡（Fort Stewart）與坎貝爾堡（Fort Campbell）陸軍基地飛抵波多黎各。另一名美國官員證實，軍事人員與裝備是由飛機運送。

報導指出，坎農基地是美國空軍第27特種作戰聯隊的駐地，美國陸軍第160特種作戰航空團及第101空降師則駐紮於坎貝爾堡，第75遊騎兵團第一營駐紮於史都華堡的杭特陸軍機場（Hunter Army Airfield）。

第27特種作戰聯隊與第160特種作戰航空團受過訓練，可支援高風險的滲透與撤離任務，並提供近距離空中支援與地面作戰支援。陸軍遊騎兵則受過奪取機場的訓練，並在精準的擊殺或逮捕任務中，為海豹6隊或三角洲部隊等特種部隊提供安全保障。

美國空軍退役中將、現為航太智庫米契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長德普圖拉（David Deptula）表示：「他們正在預先部署部隊以採取行動。」他認為，調動這類軍事資產意味著政府已選定一條行動路線，「剩下的問題是，究竟要達成什麼？」

白宮與國防部未回應詢問。目前尚不清楚這些飛機載運何種類型的部隊與裝備。負責拉丁美洲美軍事務的美國南方司令部（USSOUTHCOM）發言人拒絕回答具體部隊調動相關問題。

