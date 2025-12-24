快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

利比亞參謀總長搭機墜毀土耳其 機上5人全數罹難

中央社／ 安卡拉23日綜合外電報導

土耳其利比亞官員表示，利比亞武裝部隊參謀總長與其他4名乘客，今天搭乘一架商務噴射機從土耳其首都安卡拉起飛後不久墜毀，機上人員全數罹難。

⭐2025總回顧

法新社報導，土耳其內政部長耶里卡亞（AliYerlikaya）表示，土耳其安全人員已在安卡拉附近的哈伊馬納（Haymana）地區找到這架獵鷹50（Falcon50）型飛機的殘骸。

利比亞總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）在他的臉書（Facebook）頁面上寫道：「我們懷著沉痛與巨大的悲傷，得知利比亞軍隊參謀總長哈達德（Mohammed al-Haddad）中將逝世的消息。」

哈達德今天稍早才在安卡拉與土耳其參謀總長巴伊拉克塔羅格魯（Selcuk Bayraktaroglu）舉行會談，當時他正要返回的黎波里。

據路透社報導，這起墜機事件發生的前一天，土耳其國會才剛通過一項決定，將土耳其士兵在利比亞的部署期限再延長兩年。

耶里卡亞在社群平台X上表示，哈達德搭乘的噴射機於格林威治標準時間下午5時10分從安卡拉埃森博阿機場 （Ankara Esenboga Airport）起飛，42分鐘後「失去聯繫」。

耶里卡亞指出，飛機在距離安卡拉74公里的哈伊馬納附近發出緊急降落通知，但未能重新建立聯繫。

土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，安卡拉首席檢察官辦公室已對這起事件展開調查。

土耳其 利比亞 參謀總長

延伸閱讀

日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損17兆元

土耳其盼重返F-35戰機計畫 美大使：雙方討論中

教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

土耳其台灣中心上億募款案 北市：粗估剩1千多萬

相關新聞

任命首位專責特使 川普：美國必須拿下格陵蘭

美國總統川普廿一日宣布任命共和黨籍路易斯安那州長蘭德里為格陵蘭特使，廿二日更放話美國「必須拿下格陵蘭」，聲稱這是基於國家...

丹麥斥美國野心 「極為憤怒，完全無法接受」 歐盟力挺

美國總統川普任命路易斯安那州長蘭德里為美國格陵蘭特使後，丹麥外交部長拉斯穆森廿二日在丹麥電視台受訪表示，對該項任命「深感...

帶女兒金朱愛同行！金正恩揭幕北韓豪華度假村 專家分析背後算盤

北韓官媒今天報導，國家領導人金正恩與女兒金朱愛日前為新落成的山區豪華度假村揭幕，園區內設有燒烤餐廳和熱水浴池等舒適的休閒...

李在明：南韓海警應嚴打大陸漁船非法捕撈 還要重罰

韓聯社報導，韓國總統李在明今天在釜山向海警等單位指示，韓國海警應採取更強有力的措施，才能防止中國漁船非法捕撈並抗拒執法的...

日本福井除役中反應爐傳「放射性水外洩」 多名員工恐受輻射暴露

日本「北陸放送」23日報導，日本原子力機構等單位表示，福井縣敦賀市正進行除役作業的新型轉換爐原型反應爐「普賢」，當天傳出...

為在太平洋試採稀土做準備 日本將在南鳥島建處理設施

「日本經濟新聞」22日報導，日本內閣府計劃於2027年之前在日本最東端離島南鳥島，設置設施以處理含稀土的泥巴，此舉是為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。