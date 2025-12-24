巴西前總統波索納洛獲准暫離監獄 將動疝氣手術

快訊

中央社／ 聖保羅/里約熱內盧23日綜合外電報導

巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）今天批准了前總統波索納洛的請求，允許他於12月25日離開監獄接受疝氣治療手術

綜合路透社與法新社報導，波索納洛（JairBolsonaro）因在2022年連任失利後策劃政變以繼續掌權，目前正在服27年的刑期。他請求於明天被轉移到一家醫院，以便在隔天耶誕節當天進行手術。

波索納洛曾於2018年的一場競選活動中腹部被刺傷，後來多次為此住院並接受手術。

巴西新聞網站「大都會」（Metropoles）報導，這位右翼領袖今天稍早以健康為由，取消了原定與這家媒體的訪談。莫瑞斯先前已授權他在獄中接受這次採訪。

金融市場一直密切關注此事，因為外界預期波索納洛將在訪談中正式為他的長子、參議員聯邦參議員福拉畢歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）參選2026年總統大選背書。

