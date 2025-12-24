快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

葉門當局與叛軍青年運動達成協議 同意換俘約3000人

中央社／ 馬斯開特23日綜合外電報導

葉門叛軍青年運動（Houthi）和國際社會承認的葉門政府今天達成協議，同意進行換俘約3000人，若順利執行，將是雙方交戰11年來最大規模換俘行動。

⭐2025總回顧

法新社報導，葉門政府與青年運動在鄰國阿曼首都馬斯開特（Muscat）磋商近2週後達成這項具突破性的協議；阿曼過去在雙方衝突中一直扮演居中調解者。

參與換俘談判的葉門政府代表團官員法德海爾（Majed Fadhail）表示，已與青年運動就一項新換囚協議達成共識，預計釋放數千名「戰俘」。他告訴法新社，這將是「規模最大」的此類協議，並補充說「將從現在開始交換清單和人名，最晚一個月內進行」。

官員們未透露換俘的更多細節，但觀察家敦促葉門政府和青年運動履行承諾以強化和平進程。

青年運動代表團談判人員莫塔達（Abdulqader al-Mortada）在社群媒體平台X發表聲明說：「我們今天與對方簽署一項執行大規模換俘的協議，對方將釋放1700名我方戰俘，以換取他們1200名被押人員，其中包含7名阿拉伯人和23名蘇丹人。」

沙烏地阿拉伯駐葉門大使賈比爾（Mohammed Al-Jaber）對此表示，沙國與聯合國（UN）共同推動這項協議，並在聯合國及紅十字國際委員會（ICRC）監督下完成簽署。

他告訴沙烏地國營電視台「新聞頻道」（AlEkhbariya），「葉門雙方已同意一項加速被俘者交換程序的機制」。

總部位於美國的風險諮詢公司巴夏報告（BashaReport Risk Advisory）分析師艾爾巴夏（MohammedAlbasha）告訴法新社：「今天的事態發展固然有助青年運動和反青年運動聯盟建立互信，但仍存在重大挑戰。儘管如此，這可能仍是雙方迄今為止規模最大的換俘行動。」

葉門 運動 青年

延伸閱讀

亞馬遜封阻遠距招募漏洞 阻止1800名北韓人求職

艾普斯坦文件大量塗黑引議 美司法部：保護受害者

緊急煞車仍碰上！印度客運列車撞象群 5節車廂脫軌、大象7死1傷

美軍攻擊疑似運毒船再擊斃4人 9月以來近百人喪命

相關新聞

任命首位專責特使 川普：美國必須拿下格陵蘭

美國總統川普廿一日宣布任命共和黨籍路易斯安那州長蘭德里為格陵蘭特使，廿二日更放話美國「必須拿下格陵蘭」，聲稱這是基於國家...

丹麥斥美國野心 「極為憤怒，完全無法接受」 歐盟力挺

美國總統川普任命路易斯安那州長蘭德里為美國格陵蘭特使後，丹麥外交部長拉斯穆森廿二日在丹麥電視台受訪表示，對該項任命「深感...

帶女兒金朱愛同行！金正恩揭幕北韓豪華度假村 專家分析背後算盤

北韓官媒今天報導，國家領導人金正恩與女兒金朱愛日前為新落成的山區豪華度假村揭幕，園區內設有燒烤餐廳和熱水浴池等舒適的休閒...

李在明：南韓海警應嚴打大陸漁船非法捕撈 還要重罰

韓聯社報導，韓國總統李在明今天在釜山向海警等單位指示，韓國海警應採取更強有力的措施，才能防止中國漁船非法捕撈並抗拒執法的...

日本福井除役中反應爐傳「放射性水外洩」 多名員工恐受輻射暴露

日本「北陸放送」23日報導，日本原子力機構等單位表示，福井縣敦賀市正進行除役作業的新型轉換爐原型反應爐「普賢」，當天傳出...

為在太平洋試採稀土做準備 日本將在南鳥島建處理設施

「日本經濟新聞」22日報導，日本內閣府計劃於2027年之前在日本最東端離島南鳥島，設置設施以處理含稀土的泥巴，此舉是為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。