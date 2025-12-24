丹麥斥美國野心「極為憤怒，完全無法接受」 歐盟力挺

美國總統川普任命路易斯安那州長蘭德里為美國格陵蘭特使後，丹麥外交部長拉斯穆森廿二日在丹麥電視台受訪表示，對該項任命「深感不安」，召見美國駐丹麥大使霍爾里要求說明。歐盟同日表示「全力支持」成員國丹麥。

法新社報導，歐盟執委會主席范德賴恩與歐盟理事會主席柯斯塔在社媒Ｘ表示，領土完整與主權是國際法基本原則，「這些原則對歐盟至關重要，對全球各國亦然。我們全力支持丹麥和格陵蘭人民」。

拉斯穆森說，對美國任命格陵蘭特使感到「極為憤怒」，這代表美國對格陵蘭的興趣沒有消失，這項任命和相關言論令人「完全無法接受」，警告華府必須尊重丹麥主權。他稍後受訪時也說，廿二日召見霍爾里到丹麥外交部會談，格陵蘭代表也到場，「我們在會中非常明確畫下紅線，並要求對方解釋」。

格陵蘭總理尼爾森廿二日在臉書聲明說，上述任命可能聽起來事關重大，但「對我們這個家園而言不會改變任何事，格陵蘭人自己決定自己的未來」。他廿三日又發文說，對川普再度表達有意使美國取得格陵蘭感到「遺憾」。

拉斯穆森五月就曾經宣布召見美國駐丹麥外交官，討論當時華爾街日報報導稱，華府已下令各情報部門加強對格陵蘭的諜報工作。八月則是丹麥公共電視台報導說，數名與川普有關的人士已進入格陵蘭進行認知滲透，以離間格陵蘭與丹麥關係，拉斯穆森當時也要求召見美國駐丹麥臨時代辦。