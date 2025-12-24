任命首位專責特使 川普：美國必須拿下格陵蘭

美國總統川普廿一日宣布任命共和黨籍路易斯安那州長蘭德里為格陵蘭特使，廿二日更放話美國「必須拿下格陵蘭」，聲稱這是基於國家安全考量，而非為了當地礦產，「若你看格陵蘭的海岸線，全是俄羅斯與中國的船隻」。

川普說，蘭德里願意帶頭推動美國取得格陵蘭。川普廿一日晚間發文宣布上述任命後，蘭德里已在社群媒體Ｘ發文表示，很榮幸透過這個志願性職務為川普服務，目標是「讓格陵蘭成為美國一部分」。

丹麥總理佛瑞德里克森與格陵蘭總理尼爾森廿二日聯合聲明表示，即便以國際安全為由，仍不能併吞其他國家，「格陵蘭屬於格陵蘭人，美國不得接管格陵蘭」。

川普第一任就說過想要買下格陵蘭，再度當選總統後又多次揚言透過金錢或軍事取得格陵蘭。丹麥官員與分析家說，美國過去雖曾任命涵蓋整個北極地區的特使，但蘭德里將是首位只負責格陵蘭的特使。

紐約時報報導引述專家說，這項新任命是對格陵蘭行動的重大升級，說明人口不到六萬人的格陵蘭島加入烏克蘭和中東之列，成為川普政府最高層鎖定的外交優先事項。丹麥國際研究所資深研究員奧爾森表示，特使職位不多，「當有人被任命且是為了確立對格陵蘭的控制時，這就意味著格陵蘭受到最高層鎖定」。

格陵蘭大部分地區位於北極圈內。世界強權正競逐掌控北極，以取得該區域尚未開發的自然資源與新興航道。格陵蘭也擁有關鍵礦物，吸引川普政府高層關注。二戰與冷戰期間，該島也是美軍行動基地，如今美軍在格陵蘭西北部仍擁有偏遠基地「皮圖菲克太空基地」，副總統范斯三月曾到訪。

丹麥數百年來以不同形式管轄格陵蘭，一九五三年納入丹麥王國。如今格陵蘭雖高度自治，但預算最高約六成由丹麥補助，國防與外交仍由丹麥掌握。不少格陵蘭領袖支持獨立，但對其時程及是否深化與美國關係看法不一。