向市占近9成的大疆說不？美禁陸無人機 商用駕駛員大反彈

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國聯邦通訊委員會22日宣布將所有外國製無人機及關鍵零組件，列入受管制清單。圖為民眾11月29日在廣東省珠海的亞洲通用航空展觀看大陸大疆無人機。法新社
美國聯邦通訊委員會22日宣布將所有外國製無人機及關鍵零組件，列入受管制清單。圖為民眾11月29日在廣東省珠海的亞洲通用航空展觀看大陸大疆無人機。法新社

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）廿二日宣布將所有外國製無人機及關鍵零組件，以及中國大陸主要無人機製造商大疆創新與道通智能所有通訊與影像監控設備，列入受管制清單。近五十萬名美國持證商用無人機駕駛一片譁然，擔憂波及生計。

華爾街日報廿二日報導，美國官員近十年來以國安疑慮為由，試圖禁止政府與民間廣泛使用中國製無人機，如今如願以償。上述規定意味相關公司、其子公司與合作夥伴將無法向美國出口、行銷或出售新型無人機設備，不涵蓋銷售中或已售出機型，但ＦＣＣ有權將舊機型納入禁用設備清單。

華府已警告，中國共產黨可能會獲取大疆無人機收集的資料。聯邦官員也告誡公用事業業者不要用大疆無人機檢查大壩和電網。

ＦＣＣ說，白宮主導的一個小組廿一日通知，來自外國的無人機造成「不可接受的風險」，因此實施上述禁令。大疆廿二日聲明，對ＦＣＣ的決定感到失望，重申其產品安全性，「對大疆數據安全的擔憂並未基於證據，反而體現保護主義，違背開放市場的原則」。道通智能未回應華爾街日報置評請求。

大疆先前已說，歡迎國安審查，且美國政府機構在內的獨立審查結果均認為其無人機安全無虞，用戶可在離線情況下操作無人機，所有收集的影像與數據皆儲存在本地。

大疆目前在美國商用、地方政府及業餘愛好者的無人機市占率約七至九成。ＦＣＣ禁令一出，許多無人機駕駛開始囤積大疆無人機及零組件，並向國會議員與白宮寄陳情函，警告他們的生計仰賴中國製無人機，將因缺乏西方替代品陷入困境。

印第安納州戴爾的建築工地監控公司老闆艾伯特說，他完全支持「美國製造」，但美國無人機根本無法與中國製品競爭；他的團隊有七名無人機駕駛，負責監控橫跨數千英畝的太陽能與風力發電場建設，已囤積卅六架無人機及相關設備。

在亞利桑那州普雷斯科特提供無人機駕駛課程的業者雷弗迪奧，已收集八千名商用無人機駕駛員對大疆禁令的反饋，顯示約四成三受訪者認為將對他們的公司造成「極負面」或「可能毀掉生意」的影響，約八成五表示業務最多只能維持兩年以下，「人們購買大疆無人機並不是因為產自中國，而是因為供貨充足、價格親民且性能出色」。

路透報導，此舉是華府近年加強管控中國無人機的重要升級。共和黨籍聯邦眾議員克勞福讚道，「不能為了那些充斥美國市場的廉價商品犧牲國安」。

美國 國安 華府 市占率 無人機

