美建造川普級戰艦 誇史上最大

美國總統川普廿二日宣布，計畫建造二艘全新「川普級」戰艦，最終打造廿五艘，配備極音速飛彈、雷射、電磁砲等最先進武器以及人工智慧技術，威力比任何戰艦強大一百倍。

川普在國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐、海軍部長費蘭陪同下舉行記者會，證實他已批准相關計畫，開始建造二艘新戰艦。他表示，這批戰艦「有助於維持美國軍事霸權、重振美國造船業，並讓全世界的敵人心生畏懼」。

被問到新戰艦是否為因應中國，川普說，「這是用來對付所有人，不只中國」。

記者會現場展示多張「川普級」戰艦出海示意圖，第一艘川普級戰艦命名「挑戰號」（USS Defiant）。美國海軍研究協會新聞審閱海軍資料後發現，川普級戰艦將是排水量超過三萬五千噸的大艦，比美軍現役最先進的朱瓦特級驅逐艦大一倍。

川普說：「從來沒有過像這樣的艦艇，這些設計已構思多年，將是速度最快的戰艦，威力更比歷來任何戰艦強大一百倍，將成為世界歷史上最大的戰艦。」

川普說，「川普級」戰艦將從二艘開始，最終擴展為一支由廿至廿五艘組成的艦隊，成為「美國海軍艦隊的旗艦」。他表示，這些軍艦排水量約三萬至四萬噸，將在美國建造，配備「最高等級艦砲與飛彈」、極音速武器、電磁軌道砲、巡弋飛彈，以及「世界上最先進的雷射」。他還說「這些船將由人工智慧高度控制」。

川普另宣布打造新型航空母艦，但未說明細節。Politico報導，無論是川普級戰艦或新航艦，都屬於規模極其龐大的工程，設計與建造成本可能高達數百億美元，需要多年規畫才能啟動。

五角大廈目前預算並未編列這兩項計畫經費，相關工程何時及如何展開仍不明朗。川普宣稱新艦建造工作將「幾乎立即」開始，工期約兩年半。不過，兩名知情人士說，由於目前尚未完成工程設計，這樣的時程幾乎不可能達成。

美國海軍長期來一直難以在預算內按時造艦，目前所有建造中艦艇至少都落後進度一年。被問及如何解決造船人手不足等問題，川普表示，將於下周會晤多家國防公司執行長，要求削減高階主管薪酬與股票回購，把資金投入興建新工廠與設施。

華盛頓郵報引述戰略暨國際研究中心研究員坎西恩表示，他懷疑這款大型戰艦是否真會下水，因當代美國海軍強調小型、分散式艦隊，以因應飛彈、無人機等新興威脅。目前一艘美軍驅逐艦造價約廿八億美元，坎西恩估計川普級每艘成本恐高達一百億至一百廿億美元。